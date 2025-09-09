ＩＨＩ<7013.T>が続伸している。８日の取引終了後、英グローバル・サテライト・ビュー社と熱赤外線衛星コンステレーションの構築で協力すると発表。同時に、英サリー・サテライト・テクノロジー（ＳＳＴＬ）社と地球観測衛星コンステレーションの構築に関して協力することで合意したと発表しており、これらを好感した買いが入っている。



グローバル・サテライト社は、熱赤外線（ＩＲ）センサを搭載した小型衛星を開発・運用する英国を拠点とするスタートアップ。今回の協力合意に基づき、ＩＨＩとグローバル・サテライト社は高解像度ＩＲ画像の活用方法を検討し、ＩＲ衛星コンステレーションの要件を定義するとともに、日本でのＩＲ衛星コンステレーションの整備や国内での衛星製造を見据えた最適な事業スキームを検討する。これにより、日本の国家安全保障及び経済安全保障市場に向けたＩＲ衛星コンステレーションの主権性を確保し、更に軍民両用のユースケースの探求を目的とした協力体制を構築するとしている。



一方、ＳＳＴＬ社はエアバスグループの防衛・宇宙事業部門に属する企業で、これまでに英国及び世界各国の政府機関や軍向けに７０基以上の小型・中型衛星を開発・製造・運用している。ＩＨＩは軌道上での運用で確かな実績を持つＳＳＴＬ社の衛星技術を活用し、日本の情報収集・監視・偵察（ＩＳＲ）能力の強化を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS