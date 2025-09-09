「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１０時現在で、アクシージア<4936.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



９日の東京市場でアクシージアは大幅続伸し、年初来高値を更新。８日取引終了後に２５年７月期通期の連結業績予想を上方修正したことが好感されているようだ。



売上高予想は従来の１３２億８１００万円から１３４億７９００万円（前の期比１０．６％増）、営業利益予想は４億４０００万円から５億５７００万円（同３９．３％減）に引き上げた。利益率の高い中国ＥＣの売り上げが予想以上に伸びたことなどが主な要因だとしている。



出所：MINKABU PRESS