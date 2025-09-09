浦和MF原口元気のベルギー2部移籍が正式決定「ヨーロッパに戻ってこられて嬉しい」
浦和レッズは8日、元日本代表MF原口元気(34)がベールスホット(ベルギー2部)へ完全移籍することを発表した。
クラブは5日に原口のチーム離脱を報告。海外クラブ移籍を前提とした手続きと準備を理由としていた。
原口は離脱時のリリースで「次の挑戦について、選手引退後に指導者としての道を考えています。まだ選手として価値のあるこのタイミングでヨーロッパへ渡り、指導者としての下積みも経験することが自分にとって一番良い選択だと考えました」と説明。「将来的にはヨーロッパで活躍できる監督になることを目指しています」と明かした。
ベールスホット側の発表によると、1年間の延長オプション付きの1シーズン契約。2014年から2024年までドイツでプレーした原口は欧州復帰にあたり、クラブ公式サイトを通じて「ヨーロッパに戻ってこられて嬉しいです。ベールスホットでの最初の試合でプレーするのが本当に楽しみです」とコメントしている。
続けて「選手としてのキャリアの終盤に、このチームで重要な存在になれることを願っています。このクラブはエネルギーに満ちあふれており、それは間違いなく、将来の監督としてのキャリアを最大限に高めるために、多くのことを学べるはずです」と語り、「一緒に素晴らしいものを作り上げましょう」と呼びかけた。
ベールスホットには過去にFW鈴木武蔵(現横浜FC)が所属。2023-24シーズンに2部リーグを制して1部復帰を果たしたが、2024-25シーズンは最下位に終わり、1年で降格となった。
以下、浦和発表プロフィール
●MF原口元気
(はらぐち・げんき)
■生年月日
1991年5月9日(34歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
180cm/72kg
■経歴
江南南サッカー少年団-浦和Jrユース-浦和ユース-浦和-ヘルタ・ベルリン(ドイツ)-デュッセルドルフ(ドイツ)-ヘルタ・ベルリン(ドイツ)-ハノーファー(ドイツ)-ウニオン・ベルリン(ドイツ)-シュツットガルト(ドイツ)-浦和
■日本での出場記録
J1リーグ:198試合34得点
リーグカップ:29試合3得点
天皇杯:7試合2得点
ACL:4試合2得点
FCWC:2試合
続けて「選手としてのキャリアの終盤に、このチームで重要な存在になれることを願っています。このクラブはエネルギーに満ちあふれており、それは間違いなく、将来の監督としてのキャリアを最大限に高めるために、多くのことを学べるはずです」と語り、「一緒に素晴らしいものを作り上げましょう」と呼びかけた。
