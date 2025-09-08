サンローラン映画部門が共同制作したジム・ジャームッシュ監督作がヴェネチア金獅子賞に

「サンローラン（SAINT LAURENT）」の映画部門「サンローラン・プロダクション（SAINT LAURENT PRODUCTIONS）」が制作に参加した、ジム・ジャームッシュ（JIM JARMUSCH）脚本・監督の映画「FATHER MOTHER SISTER BROTHER」がヴェネチア国際映画祭2025で最優秀作品賞「金獅子賞」を受賞した。

同作は、アメリカ北東部の「FATHER」、アイルランド・ダブリンの「MOTHER」、フランス・パリの「SISTER BROTHER」の異なる地域を舞台にした3つの物語で構成。大人になった子どもたちと、距離のある親たち、そして兄弟姉妹の関係を静かに描くコメディ映画となっている。キャストには、トム・ウェイツ（Tom Waits）やアダム・ドライバー（Adam Driver）、ケイト・ブランシェット（Cate Blanchett）などが名を連ねている。

サンローラン・プロダクションは、ファッションハウスとして初となる本格的な映画製作部門。サンローランのクリエイティブ・ディレクター アンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）の構想により生まれ、同氏のコレクションに通底するシネマティックな広がりやニュアンスを体現している。