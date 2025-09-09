◇ナ・リーグ カブス1―4ブレーブス（2025年9月8日 アトランタ）

カブスの今永昇太投手（32）が8日（日本時間9日）、敵地でのブレーブス戦に先発し、6回5安打3失点で降板。日本投手として6人目となるメジャー移籍初年度からの、2年連続2桁勝利の権利を手にすることはできなかった。今季の成績は9勝7敗、防御率3.21となった。

チームは打線がブレーブス投手陣を攻略できず3連敗。「3番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手（31）は4打数1安打だった。

初回、簡単に2死を取った後に落とし穴が潜んでいた。3番・アルビーズに91.3マイル（約146.9キロ）直球を捉えられ、中越え本塁打で先制点を失うと、金河成（キム・ハソン）、ボールドウィン、アクーニャの3連打でさらに2失点。2死走者なしの場面からの、まさかの3失点。打球の行方を確認し、首をひねる。集中打にわく敵地ファンの大歓声の中、口を真一文字に結び、厳しい表情を浮かべるのみだった。

2回以降は持ち味の安定感を取り戻した。6回まで許した安打はわずかに1本。二塁を踏ませぬ好投で7試合連続12度目のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録した。それだけに悔やんでも悔やみきれない初回2死走者なしの場面からの3失点だった。

打線はわずかに5回まで1安打。0―3の6回2死一、二塁、鈴木が遊撃内野安打で好機を拡大したが、4番・クルーアームストロングが一ゴロに倒れて無得点。7回1死二、三塁、ショウの中犠飛で1点を返したが、その後が続かなかった。

メジャー移籍初年度から2年連続の2桁勝利となると野茂英雄（ドジャース）、松坂大輔（レッドソックス）、ダルビッシュ有（レンジャーズ）、田中将大（ヤンキース）、前田健太（ドジャース）に次いで6人目。今永の偉業達成は次回登板以降に持ち越しとなった。