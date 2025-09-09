神戸市のマンションで住人の女性を刺殺したとして殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３５）はストーカー規制法違反などで５年前に罰金の略式命令、３年前に有罪判決を受け、執行猶予中だった。

三つの事件に共通するのは、被害女性の後に続いてオートロックをすり抜ける「共連（ともづ）れ」と呼ばれる手口だ。どんな対策が求められるのか。（中西千尋）

谷本容疑者は８月２０日夜、同じ電車に乗るなどして約５０分間、帰宅中の女性の後をつけた後、マンションのオートロックを開けた女性の後に続いて侵入する様子が防犯カメラに映っていた。２０２０年と２２年には、いずれも同様の手口で神戸市内の２０歳代の被害女性のマンションに繰り返し侵入。エレベーターに同乗するなどしてつきまとい、ストーカー規制法違反などで有罪が確定していた。

防犯対策の商品も取り扱うパナソニックが４月、オートロック付きマンションに住む２０〜６０歳代の男女８００人を対象に行ったアンケート調査では、共連れに遭ったことがあると回答した人は２６・６％に上った。一方、マンションが一軒家に比べて安全と思っている人は８７・１％、オートロックがあれば個人の防犯対策は不要と考える人は２７・２％だった。

スマホを操作したり、イヤホンをつけたりしながら歩くと、後ろから近づく人に気付きにくい。警備大手「セコム」（東京）の実験では、何も操作せず前を向いて歩いている場合は１・９メートル後ろで気配に気づいたのに対し、歩きスマホだと１メートル、音楽を聴きながらでは１０センチまで近づかれないと気づかなかったという。

◆普段から警戒

帰宅時にどう身を守るべきか。一般社団法人「刑事事象解析研究所」（同）の森雅人代表理事は▽マンションに入る前に後ろを確認する▽見知らぬ人がいれば、郵便ポストを見るふりをしてやり過ごす――ことを勧める。エレベーターに面識のない人と同乗した場合は非常ボタンを押せる位置に立ち、壁を背にして周囲を見渡せるようにするのが有効だという。

森代表理事は「普段から後ろを振り返るなど、周囲を警戒する様子を見せることで、相手が諦めることがある」と話す。

◆顔認証システム

マンションの不審者侵入対策に力を入れる動きもある。セキュリティー会社「セキュア」（同）は事件後、マンション向けに顔認証を活用した不審者通知システムの販売を始めた。

同社によると、出入り口に設置されたセンサーや顔認証システムが共連れですり抜けようとする入居者以外の人を識別すると、管理室へ通知するほか、入居者に自動音声で知らせる仕組みという。

宅配業者など住民以外の出入りをどこまで警戒するかは、それぞれのマンションの事情に合わせて対応できるといい、同社の担当者は「共連れ侵入を防いだり、不審者の存在を知らせたりすることで入居者に安心を提供したい」と話す。

面識ないストーカー８％

警察庁によると、昨年警察に寄せられたストーカーの相談１万９５６７件のうち、８・８％の１７２２件は被害者と加害者に面識がなかった。

県警によると、谷本容疑者は女性について「全く知らない人」と供述。女性から警察につきまといなどの相談はなかったという。

防犯アドバイザーの京師美佳さんは「通りすがりの人を見て、一方的に好意を抱いてつきまとうケースはある。だが、被害者側が気付くのは難しい」と話す。

日常生活での心がけとして、▽最寄り駅に着いた際に周囲を見渡す▽不審な人物に気付けば、コンビニに立ち寄るなどしてまっすぐ帰宅しない――ことを挙げる。一人暮らしや家が近いことを推測されないよう、箸を１膳だけもらったり、１人分のアイスを買ったりするのを避けることも大切だという。

京師さんは「仕事帰りに映画や買い物に行ったりと、毎日同じ帰宅ルートにしないことも待ち伏せを防ぐために効果的だ」と話している。

谷本容疑者の鑑定留置始まる

神戸地検は８日、谷本容疑者について、刑事責任能力の有無などを調べる鑑定留置を始めた。期間は１２月８日まで。

谷本容疑者は８月２０日夜、マンションのエレベーター内で住人女性（２４）をナイフで刺して殺害したとして、同２２日に殺人容疑で兵庫県警に逮捕された。

谷本容疑者はこれまでの調べに女性を刺したことを認める一方、「殺意を持っていたかわからない」と供述。女性について「好みのタイプだと思って後をつけた」と述べたという。