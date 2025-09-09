ブロンコビリーは、旬の野菜であるかぼちゃ、さつまいも、きのこなどの野菜や果物を使用した「秋サラダバー」を9月5日から期間限定で提供を開始した。

「秋サラダバー」

ブロンコビリーでは、秋を先取りして旬の食材を存分に楽しんでもらうため、9月5日から期間限定で「秋サラダバー」の提供を開始した。

今回の期間限定サラダは、旬のかぼちゃ、さつまいも、きのこをふんだんに使用し、味だけではなく見た目にも秋を感じられるラインナップに仕上げた。

「かぼちゃとクリームチーズの豊穣の秋サラダ」

「かぼちゃとクリームチーズの豊穣の秋サラダ」は、ほんのり甘いかぼちゃとクリームチーズを使用した特製ソースで和えた、スイーツ感覚で食べられるクリーミーなサラダ。甘酸っぱいドライクランベリーがアクセントで、秋の定番の一品をより美味しくアレンジした。

このほか、「さつまいもと揚げなすの黒ごま担々パスタ」、「切り干し大根と舞茸のキムチ和え」、「秋を味わうたっぷりきのこのあんかけ豆富サラダ」、「ぶどうの王様!巨峰ゼリー」の計５品がラインナップしている。