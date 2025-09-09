世界選手権で日本は4位

7日までタイ・バンコクで行われたバレーボール女子の世界選手権で日本は15年ぶりのメダルに届かず4位となった。個人賞で石川真佑は今大会のベストアウトサイドヒッターに選出。小さな体で奮闘した主将に感動の声が上がっている。

日本はブラジルとの3位決定戦でフルセット死闘に敗れ、無念の4位。2010年大会銅メダル以来、15年ぶりの表彰台には届かなかった。

決勝ではイタリアがトルコをフルセットで下して金メダルを獲得。大会の全試合を終えて発表された個人賞では、ガビの愛称で知られるブラジル代表のガブリエラ・ギマラエスとともに、日本の石川主将がベストアウトサイドヒッターに選出された。

石川はベストリベロのモニカ・デジェンナーロ（イタリア）と同じ身長174センチで、178センチでMVP＆ベストセッターのアレッシア・オッロ（イタリア）よりも小さい。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」が、インスタグラムに受賞者が並んだ写真を公開。石川のサイズにネットでも衝撃が広がった。

インスタグラムのコメント欄やXには「石川選手、並んで映るとひときわ小さいのに、アウトサイドヒッター賞は凄いの一言です」「背が高くない子達の希望の星です」「この身長でベストOHだもんな。凄いよ石川真佑選手」「この身長差よ、これで戦ってんの、しびれる」などの声が上がっていた。



