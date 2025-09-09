歌手で俳優の武田鉄矢が９日、火曜、水曜スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に出演した。

撮影のため８月２６、２７日、９月２、３日と２週連続で出演を休んだ武田。

この日復帰したが、エンディングでＭＣの谷原章介が「さぁ、鉄矢さん帰ってまいりましたけど、明日もちょっとお休みということで」と告知。

武田は「申し訳ございません、みなさん」と謝罪し、「明日から別のドラマが始まりましてですね。『１０２回目のプロポーズ』っていうんですけど。その撮影があるためにちょっと明日お休み。来週は大丈夫ですから」と明かした。

これに谷原が「おさむさんのせいってことですね？」とスタジオでコメンテーターを務める鈴木おさむ氏に話を向けると、ドラマを企画した鈴木氏は「そうです、そうです」と認めていた。

「１０２回目のプロポーズ」は大ヒットした１９９１年のフジテレビ系ドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編。霜降り明星のせいやと唐田えりかが出演し、フジテレビでの地上波放送とＦＯＤでの独占配信が８日に発表された。