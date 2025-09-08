グリークヨーグルト専門店で

美容と健康の新習慣！

美容と健康意識が高く、グルメな大人の女性にぴったりの新店『YOGI GREEK YOGURT & ACAI 名古屋大曽根店』が9月4日(木)にオープンしました。

場所は、地下鉄大曽根駅6番出口から歩いてすぐ。

東京・代官山や大阪・梅田などで人気を集める、完全無添加のグリークヨーグルトとアサイーボウル専門店で、東海エリア初上陸です。

コンセプトは美容とご褒美、どっちも欲しい人へ。健康的で美味しいものを日常的に楽しんでほしいという想いから生まれました。

仕事や家事など色々と忙しい毎日を過ごす中で「体にいいものを取り入れたい、でも美味しいものも食べたい！」という、わがままな願いを叶えてくれるのが『YOGI』なんです！

心も体も満たしてくれる

YOGIのヨーグルトの秘密

「ヨーグルトってどれも同じじゃない？」と思っているあなたにこそ、ぜひ試してほしいのが『YOGI』のグリークヨーグルト。

このヨーグルトは、ただものではありません。

北海道の専用工場で厳選した乳酸菌を使って、なんと72時間かけて丁寧に水切りしているんです。

通常のヨーグルトから水分(ホエイ)を取り除くことで、濃厚でねっとりとした独自の食感が生まれます。

この水切りへのこだわりこそが、他にはない美味しさの秘密です。

手間ひまかけて作られたこのグリークヨーグルトは、ひと口食べればそのもっちりとした食感と濃厚な味わいに驚くこと間違いなしです。

ヨーグルトだけじゃない

厳選食材のこだわりとは？

『YOGI』のこだわりはヨーグルトだけではありません。トッピングにも徹底的にこだわっています！

①オリジナルグラノーラ

何度も試作を重ねて開発された、ヨーグルトに合うオリジナルグラノーラ。

余分な添加物は使わず、厳選した材料を丁寧に焼き上げています。

香ばしい風味が、濃厚なヨーグルトと相性抜群です。

②非加熱の生はちみつ

幻の日本蜂蜜が集めた非加熱の生はちみつを使用。

熱を加えないことで、天然アミノ酸やローヤルゼリー、酵素といった栄養がたっぷり含まれています。

ヨーグルトと組み合わせることで、より豊かな味わいを楽しめます。

③新鮮なフルーツ

彩り豊かな新鮮なフルーツも、ヨーグルトやグラノーラの美味しさを引き立てる重要な要素です。

YOGIの美味しさを堪能する

お勧めメニューをチェック！

①まずは定番プレート

フルーツ5種プレート

1,300円

濃厚なグリークヨーグルトに、オレンジ、イチゴ、キウイ、ブルーベリー、バナナの5種類のフルーツがトッピングされた、見た目も華やかな一品。

香ばしい自家製グラノーラが食感のアクセントになり、栄養も美味しさも贅沢に味わえます。

②満足感◎な食事系も

生ハムアボカドプレート

1,550円

ほど良い塩味の生ハムと、濃厚なヨーグルト、グラノーラ、ナッツを組み合わせた食事系のプレートです。

クリーミーなアボカドが、味わいをさらに引き立ててくれます。

甘いものがちょっと苦手という人や、ヘルシーなランチタイムにもぜひ。

③大人のご褒美プレート

カカオプレート

1,300円

濃厚でクリーミーな『YOGI』のグリークヨーグルトに、バナナと香ばしいココナッツチャンク、食感豊かなナッツ、ほろ苦いカカオニブをトッピング。

甘さとビターが絶妙に重なり合う、大人のためのご褒美プレートです。

はちみつは＋100円、フレーバー＋100円。

④大人気アサイーボウル

YOGIアサイーボウル

1,580円

自慢のオーガニックアサイーに、香ばしいグラノーラとさっぱりとしたプレーンヨーグルトを組み合わせた人気のボウル。

フルーティな酸味と優しい甘さが広がり、軽やかなのに満足感のある一品です。

ブランドプロデュースに

人気YouTuberみゆみゆさん

ブランドプロデューサーを務めているのは、人気YouTuberでインフルエンサーのみゆみゆ(桜井 美悠)さんです。

YouTubeの登録者数は約15.8万人、Instagramのフォロワー数は約42.6万人、TikTokのフォロワー数は約95万人と、SNSで絶大な発信力を持っています。

みゆみゆさんは美容やライフスタイル、育児などについてリアルな視点から発信することで、特にママ世代を中心に幅広い支持を集めています。

そんな彼女が自ら商品開発に参加しながら、美容と健康を兼ね備えた『YOGI GREEK YOGURT & ACAI 名古屋大曽根店』ならではの魅力を発信。

美容と健康を発信するインフルエンサーの想いが詰まったお店です！

まとめ

美味しいだけではなく、体にも優しい完全無添加のグリークヨーグルトを提供している『YOGI GREEK YOGURT & ACAI 名古屋大曽根店』。

健康志向が高まる現代において、グリークヨーグルト市場は急速に拡大しており、前年比成長率140%を記録するなど注目を集めています。

「今まで食べたヨーグルトやアサイーの中で一番美味しい」という声も多く聞かれるほど、その美味しさはお墨付きです。

自分へのご褒美として、または大切な人とのランチやカフェタイムに、ぜひ足を運んでみて！

店舗名：YOGI GREEKYOGURT& ACAI

住所：名古屋市東区矢田1-5-1

営業時間：10:00～19:00

定休日：無休

公式サイト：https://www.yogigreekyogurt.com/