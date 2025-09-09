しょこたん流東京ディズニーリゾートの楽しみ方を大公開！講談社「Disney Supreme Guide」
講談社から、東京ディズニーリゾートの楽しみ方を全128ページにわたり掲載した、中川翔子さんとめぐる東京ディズニーリゾートのガイドブックが登場！
中川翔子さんお気に入りのアトラクションやフード、ホテルでの過ごしなどを収録した「Disney Supreme Guide東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子」が発売されます☆
講談社「Disney Supreme Guide東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子」
価格：2,200円(税込)
発売日：2025年10月17日(金) ※発売日は書店によって異なる場合があります
サイズ：B5 変型判(縦223×横182mm)
仕様：フルカラー 128ページ MAPつき
収録内容：
・人生で数えきれないほど乗っている！ 愛してやまないアトラクションたち
・食べないとパークを出られない、大好きなフードをご紹介！
・プリンセスのように過ごせるディズニーホテルの楽しみ方
・歩いているだけでも美しすぎて泣けてくる……東京ディズニーリゾートのおススメポイント
・やっぱり買っておきたい！愛するパークグッズ ほか
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
歌手にタレント、声優に俳優、イラストレーターと多岐にわたり活躍している中川翔子さん。
“しょこたん”の愛称でも親しまれている彼女は、無類のディズニー好きでもあります。
そんな中川さんが東京ディズニーリゾートをガイドする「Disney Supreme Guide 東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子」が、講談社より登場。
母親の影響でディズニー好きになったという中川さん。
母の「ドナルドダック」愛を聞いているうちに、気づけば自身も「ドナルドダック」推しになっていたといいます。
また、幼い頃に父親を亡くし、母親は働いていたため、ひとりで留守番をすることも多かったそう。
幼少期のさみしさを乗り越えられたのは、夢と勇気をくれたディズニー映画と、母がご褒美に連れて行ってくれたディズニーパークのおかげだと話します。
「Disney Supreme Guide 東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子」では、ディズニーが大・大・大好きな中川さんイチオシのアトラクションやおススメポイントを、愛あふれるコメントとともに掲載。
「しょこたん流東京ディズニーリゾートの過ごし方」も見逃せません。
中川さんならではの楽しみ方を紹介している本書は、東京ディズニーリゾートに行くのは初めての方や久しぶりの方、よく訪れる方にもおすすめ。
読めば読むほど、東京ディズニーリゾートに行きたくなる一冊です。
しょこたん流東京ディズニーリゾートの楽しみ方を全128ページで大公開。
講談社の「Disney Supreme Guide東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子」は全国の書店、Amazonなどで発売されます☆
