9月からフォローアップを含めた新プランを開始！ASC「性依存症」に悩む方向けオンライン治療サービス　

ASCは、あつた白鳥クリニックで提供している、盗撮や痴漢など「性依存症」に悩む方に向けたオンライン治療サービス「性依存症 オンライン マンツーマン・プログラム」にて、2025年9月からフォローアップを含め6か月を加えた新プランを開始しました。

ASC「性依存症」に悩む方向けオンライン治療サービス

提供開始日： 2025年9月〜

場所 ： Zoom

料金 ： 211,200円(税込)／[全12回＋フォローアップ6か月]

申込方法 ： ホームページまたはお電話にてお申し込みください。

■サービスの特徴

＊マンツーマン・プログラム

マンツーマン・プログラムでは、個々の事情を汲み取ったカウンセリングを丁寧に行いながら進めることで、深い気づきにつながり、再犯予防効果が高まります。

個別に守られた治療スタイルは、性に関してよりデリケートであったり、衝動性が高い10代の中高生に対しても非常に有効に働きます。

＊再発防止モデル

性依存症の再発予防に効果的がある認知行動療法を元にした治療を行います。

個々の事情をくみ取りながら、知識やスキルを学ぶことや、自身のものの見方「認知」や行動の傾向を変えることで自分だけの再発防止プランを作成していきます。

＊フォローアップ・プログラム

再発防止プランは、1度作成するだけでなく、改良を加えていくことでより高い再発予防が期待できます。

このプログラム修了後も、フォローアップも行っていくことで、より効果的な予防プランへと修正し、実生活に生かしていくことができます。

＊司法領域のサポート

痴漢や盗撮等の性問題で逮捕・送検された場合に、適正な処遇を得られることを目指して裁判等で必要な治療計画書や意見書の作成、出廷なども行います(別途、費用がかかります)。

■利用の流れ

電話での無料相談を行い、初回カウンセリングの日程をお決めします。

初回カウンセリングを行ったあと、プログラムにお申込みいただきます。

初回カウンセリング、プログラムはZoomを使って、すべてオンラインで行います。

