¡ÚÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ÛÁá°ðÅÄÂç»þÂå¤Î¸ÞÏº´ÝÊâ¤Ï¡Ö¥¢¥´¤ò¹üÀÞ¤·¤ÆÉ¡¤«¤éÎ®Æ°¿©¤òÆþ¤ì¤Æ¡×»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤¿
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
Ï¢ºÜ¡ÖÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×
¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¸ÞÏº´ÝÊâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¢¡¸ÞÏº´ÝÊâ¡¦Á°ÊÔ¡ä¡ä¡Ö¹â¹»À¸¤é¤·¤¤³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¸ÞÏº´ÝÊâ¡¦ÃæÊÔ¡ä¡ä¹â¹»»þÂå¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¡Öµ»½Ñ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤è¤ê¤â...¡×
Áá°ðÅÄÂç¤Ç²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¸ÞÏº´ÝÊâ¡¡photo by AFLO
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ïº´²ì¹©¶È¤Ç¡Ö²Ö±àÍ¥¾¡¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÞÏº´ÝÊâ¡£Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ÇÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡£Ì¾¾¡¦À¶µÜ¹î¹¬´ÆÆÄ¤ÎÎ¨¤¤¤ëÀÖ¹õ¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ë¸ÞÏº´Ý¤ÏÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢´ØÅìÂÐ¹³Àï¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢Âç³ØÆüËÜ°ì¤Ë3ÅÙµ±¤¯¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò²¿ÅÙ¤âÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÏº´Ý¤ÏÂç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÉô³è¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¡£Áá°ðÅÄÂç¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¨¡¨¡¡¡¸ÞÏº´Ý¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢À¶µÜ¹î¹¬´ÆÆÄ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÁá°ðÅÄÂç¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥é¥°¥Ó¡¼ÌÌ¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤äÎÀ¤Ê¤ÉÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¹â¹»¤ÈÂç³Ø¤È¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¬¥é¥Ã¤È´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¡¡Áá°ðÅÄÂç»þÂå¤ÏÀ¶µÜ´ÆÆÄ¤ÈÃæÃÝÎµÆó´ÆÆÄ¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢4Ç¯´Ö¤ÇÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ë3²óµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ØÅìÂÐ¹³Àï¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Éé¤±¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø3Ç¯»þ¤Î´ØÅì³Ø±¡ÂçÀï¤À¤±¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¡¡Æþ³Ø¤·¤¿Åö½é¡¢À¶µÜ´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÅö»þ¤ÏÂÎ½Å¤¬80kg¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¶µÜ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Áö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¡Ø·ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤ª¶â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ØÎÀ¤Ç¿æ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤´ÈÓ¤ò¤¤¤«¤Ë¿©¤Ù¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡¢Í¼¿©¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿²¤ëÁ°¤Ë°ì²ó¿©¤Ù¤Æ......¡£1Ç¯´Ö¤Ç92kg¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â´¶È¤¹¤ëº¢¤Ï97¡Á98kg¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÀèÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÉ¬»à¡Û
¨¡¨¡¡¡À¶µÜ´ÆÆÄ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼»ØÆ³¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÁá°ðÅÄÂç¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°ìÊý¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÈó²Ê³ØÅª¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥À¥é¥À¥é¤»¤º¤ËºÇÂç¤Ç¤â2»þ´Ö¤Û¤É¡£¡Ø¥é¥°¥Ó¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡¢Âç³Ø1Ç¯»þ¤ËÀ¶µÜ´ÆÆÄ¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡©
¡Ö¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿Þ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç15¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ËÀäÂÐ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë......¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²¦Æ»Ãæ¤Î²¦Æ»¤Î¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¡Ê½ç½ø¡Ë¤ò¤Ä¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«......¡Ù¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÁá°ðÅÄÂç¤Û¤É¡ØÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÂç³Ø1Ç¯»þ¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢ËèÆüÎý½¬¤ä»î¹ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï±ÇÁü¤ÇÆ°¤¤òÉü½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«ÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÁá°ðÅÄÂç¤Ç¤Ï¡¢Æ°¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÉü½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÀ¶µÜ´ÆÆÄ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àºî¶È¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¤¿µ¿ÌäÅÀ¤òÀ¶µÜ´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤Ë¤¤¤¯¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤È¡¢ËèÆü¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¡¡µÕ¤Ë¡ÖÈó²Ê³ØÅª¤Ê¤³¤È¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¼þ¤ê¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢²Æ¤Î¿ûÊ¿¹ç½É¤Ç¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£Æü¾ïÅª¤Ë¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ç20¼þÁö¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î»î¹ç¤Ï80Ê¬´Ö¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ØÈó²Ê³ØÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤É¤¦²Ê³ØÅª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤òÎý½¬¤«¤éºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÎò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸¶ÅÀ¤Ï¥È¥è¥¿Àï¡Û
¨¡¨¡¡¡Áá°ðÅÄÂç¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÂç³Ø1Ç¯»þ¤Î¡ØÁáÌÀÀï¡Ù¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¡Ê´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡ËÁª¼ê´Ö¤ÎÀ¼¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÌÀ¼£Âç¤¬¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¡¡¤Û¤È¤ó¤ÉÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç³Ø»þÂå¡¢°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤Ï¤êÂç³Ø2Ç¯»þ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¡Ê28-24¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÎò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç......¡£2015Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤¬¡ØÎò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸¶ÅÀ¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¡¡À¶µÜ´ÆÆÄ¤ÎÁá°ðÅÄÂç¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢½Õ¤«¤éÂÇÅÝ¡¦¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇÅÝ¡¦¼Ò²ñ¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë½Õ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤â´ØÅì³Ø±¡Âç¤ËÂçº¹¡Ê41-5¡Ë¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»î¹ç¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÁá°ðÅÄÂç¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¿¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÀï¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¶¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡©
¡ÖÂç³ØÁª¼ê¸¢¸å¤ÎÅìÀ¾ÂÐ¹³¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥¢¥´¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡ª¡¡¤¤¤«¤ËÂÎ½Å¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤«¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥´¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÉ¡¤«¤éÎ®Æ°¿©¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã±ÉÍÜ¤¬Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ê¤É¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«2kg¸º¤¯¤é¤¤¤Ç¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¨¡¨¡¡¡À¶µÜ´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖËèÆü¤¬»É·ãÅª¤¹¤®¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶µÜ´ÆÆÄ¤Ï¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ë²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤Ê¤È¡¢º£¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÚÁá°ðÅÄÂç¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¡Û
¨¡¨¡¡¡Âç³Ø3Ç¯»þ¤«¤éÃæÃÝ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢½Õ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÈÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ç´ØÅì³Ø±¡Âç¤ËÉé¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4Ç¯»þ¤ÏºÆ¤ÓÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÃÝ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤ÊÀ¶µÜ´ÆÆÄ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÃæÃÝ´ÆÆÄ¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢³ØÀ¸¤Ë¼çÂÎÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥ºî¤ê¤¬¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¡¡Î¾¶ËÃ¼¤Î´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÎÉô³èÆ°À¸³è¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¢¤êÊý¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤¿¤³¤È¤â»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢Æ±Éô²°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¸µÌÚÍ³µÍº¤µ¤ó¡£¤½¤Î¼¡¤ÏÂçÈªÂç²ð¤µ¤ó¡£»³Â¼Î¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÁá°ðÅÄÂç¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤òÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç³Ø»þÂå¤Ë¤¹¤´¤¯¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£OB¤ÎÊý¡¹¤Îµ¬ÌÏ¤¬¹â¹»»þÂå¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢Áá°ðÅÄÂç¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¡¡Áá°ðÅÄÂç¤Ç¤â¡ÖÇ»¤¤Éô³è¡×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÇ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÁÈ¿¥¤òÂ«¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤È¤ÏÃíÌÜÅÙ¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤äÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¤º¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Î¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤«¤é¾¯¤·±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎÉôÊ¬¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÎ»¡¿Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡ä
¡Úprofile¡Û
¸ÞÏº´ÝÊâ¡Ê¤´¤í¤¦¤Þ¤ë¡¦¤¢¤æ¤à¡Ë
1986Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡£3ºÐ¤«¤é¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¡¢º´²ì¹©¶È¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Ö±à¤Ë½Ð¾ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¤Ï1Ç¯»þ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Âç³ØÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤â·Ð¸³¤¹¤ë¡£2008Ç¯¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¥¸¥å¥Ó¥í¤ËÆþÃÄ¡£2016Ç¯¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥¥¡¼¥í¥ó¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ì¥Ã¥º¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»¥¥ã¥Ã¥×57¡£ÆüËÜÂåÉ½¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áFB¡£185cm¡¢100kg¡£