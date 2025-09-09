サッカーのベルギー2部ベールスホットは8日、J1浦和から元日本代表MF原口元気（34）を獲得すると発表した。

1年延長のオプションが付いた1年契約で、原口はクラブを通じて「欧州に戻ってこられてうれしい。ベールスホットでの初陣を楽しみにしている」とコメント、さらに「選手としてのキャリア晩年であっても、チームにとって重要な存在になれることを願っている。このクラブは活気に満ち、将来の指導者としてのキャリアに備える上で私を成長させてくれると確信している。一緒に素晴らしいものをつくり上げよう」と続けた。

ベールスホットのエイキン強化部長は「原口は日本サッカー界のビッグネーム。彼が我々のプロジェクトを信じてくれていることを誇りに思う。チームに大きな価値をもたらしてくれると確信している。（通算）76得点79アシストという成績は彼がゴールへの道筋を見つける方法を知っているMFであることを証明している」と期待した。

イングランドやスペインなど5大リーグを含めた欧州主要リーグは既に移籍期間が終了していたが、ベルギーは8日が期限だった。

ベールスホットは今季2部で4試合を終えて5位につけている。