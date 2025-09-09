HYDE、飛行機内で「匂いで気がついた」“迷惑行為”に言及 共感の声「我慢する必要ない」「最悪」
ロックバンド・L'Arc〜en〜CielのHYDEが9日、自身のXを更新。飛行機の座席で受けた迷惑行為を明かした。
【写真】HYDE、飛行機内で困惑…“迷惑行為”ショット
HYDEは、自身が映った座席の写真を公開。座席と窓の隙間から、後部座席とみられる人が、靴を脱いだ靴下の状態で足を投げ出している様子が映し出されている。投稿のハッシュタグには開催中のツアー名「#HYDEINSIDELIVE2025WORLDTOUR」を添え、「#匂いで気がついた #肘まで１０センチ #臭わなくても嫌 #飛行機移動」とコメントした。
また次の投稿で、「やってる側は前の人がそんなに近いと思ってないのかも。 ちなみに５分悩んで直接言いました」と、その後の状況を説明した。
これら投稿に「とんだ災難ですね」「いくら足長かったとしてもNGですね！」「酷い 最悪ですよね」「この状況、Ｘでも幾度か見たことがあります」「我慢する必要ない」「しんどい思いされた分、降り立った地でめちゃくちゃ嬉しいことや楽しいことがありますように」など、同情する声が多数寄せられた。
