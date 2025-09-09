【日本代表のアメリカ戦スタメン予想】メキシコ戦から11人を“総入れ替え”か！堂安離脱の右WBは？ ２シャドーは23歳と21歳のコンビ、注目の１トップは…
現地９月６日のメキシコ戦をスコアレスドローで終えた日本代表は同９日（日本時間10日）、敵地コロンバスでアメリカ代表と親善試合を戦う。
FIFAランキングは日本の17位に対し、米国は15位。メキシコに続いて、同ランクの相手とワールドカップ開催地で試合をする意義は大きい。
メキシコ戦が行われたオークランドから約４時間半をかけてコロンバスに移動した日本代表は、３時間の時差調整も必要。選手にとっては過酷な状況で、アメリカ戦を迎えることになる。
では、その一戦で森保一監督はどんなメンバーを送り出すのか。移動日は屋外での公開練習を行なわず、取材対応もなかったため、予測が難しい面があるが、基本システムの３−４−２−１でスターティングメンバーを予想してみたい。
メキシコ戦では招集されたメンバーの中でベストと言える11人で先発を組んだなか、アメリカ戦の前日会見で「大幅に変更すると考えている」と明言した。
2023年９月の欧州遠征で、ドイツに４−１の歴史的勝利を挙げた後、ベルギーへ移動して中２日でトルコと戦った際、スタメン10人を入れ替えた時と同じ様な形で試合に挑むだろう。
まず、フィジカル的な負担が少ないGKは、正守護神の鈴木彩艶（パルマ）が継続して先発する可能性もあるが、大迫敬介（サンフレッチェ広島）を試すと予想した。
故障で招集できなかった選手が多くいたうえで、メキシコ戦で板倉滉（アヤックス）が負傷交代（アメリカ戦の前日練習には参加）した３バックは、右から関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス）、荒木隼人（サンフレッチェ広島）、望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）。望月は右SBが本職ながら、アメリカ入りしてから、左CBと想定されるポジションに入っていた時もあった。ただ、初戦でフル出場した瀬古歩夢（ル・アーブル）の継続もあるかもしれない。
メキシコ戦では、キャプテンの遠藤航（リバプール）と鎌田大地（クリスタル・パレス）が担ったダブルボランチは、佐野海舟（マインツ）と藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）のブンデスリーガコンビか。クラブでは出場時間が短いため、タフな遠藤を連続で起用する可能性もある。
初戦で先発した堂安律（フランクフルト）がクラブ事情で離脱した右ウイングバックは、伊東純也（ヘンク）か菅原由勢（ブレーメン）かで迷った。コンディションがまだ万全ではない伊東だが、メキシコ戦では69分から途中出場しており、攻撃的３バックを試すという意味ではやはり有力と見る。
左のウイングバックは、６日の試合で81分間プレーした三笘薫（ブライトン）ではなく、途中出場だった前田大然（セルティック）と読んだ。三笘はジョーカー的な役割となるのではないか。
２シャドーは、今夏にブンデスリーガへステップアップした23歳の鈴木唯人（フライブルク）だろう。狭いスペースでボールを受けて打開していく持ち味を発揮できるか。もう一枚は、追加招集で入った21歳の佐野航大（NEC）が抜擢されそうだ。
注目の１トップも。フル出場した上田綺世（フェイエノールト）から変更と予測。メキシコ戦で途中出場した町野修斗（ボルシアMG）か、昨年11月以来の招集となった小川航基（NEC）で迷ったが、前者を選んだ。ポストプレーが巧みで、上田の代わりの役ができるストライカーが強豪相手にどんな結果を残せるか。
結果、11人を総入れ替えすると予測した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
