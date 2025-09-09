チュニジア代表、2026年W杯出場決定！キャプテンは劇的勝利に「予選で最も厳しい試合だった」

日本代表が世界最速で予選を突破した2026年W杯。

アフリカ予選ではモロッコに続いて、チュニジアも突破を決めた。

グループHのチュニジアは、8日の赤道ギニア戦に1-0で勝利。8試合で7勝1分という圧倒的強さを見せ、2試合を残してW杯出場を確定させた。

赤道ギニア戦は、後半アディショナルタイムにモハメド・アリ・ベン・ロムダンが劇的な決勝ゴールを決めるという展開。

ベン・ロムダンは「神様のおかげでゴールを決めて予選突破することができた。選手、監督、スタッフ、全員が一つになって、チュニジアのファンを喜ばせることができた」とコメント。

代表キャプテンのファルジャーニ・サーシは「予選突破を勝ち取るためにここに来た。そして、この目標を達成できたことを神に感謝する。それが最も大切なこと。予選の中で最も厳しい試合だった。コンディション、ピッチ、湿度を考えると、そうなることは予想していたが、状況に適応する方法は分かっていた。相手に多くのチャンスがあったが、我々はそれに備えていた。最後の瞬間まで自分たちの力を信じていた」と述べていた。

チュニジア代表になっていたかもしれない世界的スター3選手

チュニジアは3大会連続、通算7度目のW杯出場。2002年日韓大会では日本とも対戦している。