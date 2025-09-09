池袋＆横浜に「チョコチップクッキー」の新ブランドがオープン！かわいいミニ缶やクッキーサンドが勢ぞろい
チョコチップクッキー専門店「CC's Cookie（シーシーズクッキー）- American Choco Chip -」が誕生！
9月17日（水）に東京・西武池袋本店、9月20日（土）には神奈川・そごう横浜店に、続けてオープンします。
クッキーはもちろん、パイやチーズケーキなど、オールドアメリカンテイストのスイーツが楽しめますよ。
新ブランド「CC's Cookie」が池袋＆横浜にオープン
「CC's Cookie」は、オールドアメリカンテイストで幸せが広がる、懐かしい味わいのチョコチップクッキー専門店。
食べやすいサイズ×アイデア満載のラインナップで、芳醇なバターとチョコチップのコンビが楽しめるといいます。
週末のおやつが楽しみで、毎日がクッキーの夢でいっぱいの双子がシンボル。
クッキーだけでなく、ウーピーパイ、チーズケーキなど、オールドアメリカンをイメージしたスイーツもお目見えするそうですよ。
種類豊富なチョコチップクッキーがラインナップ
定番のチョコチップクッキーは20種類以上が勢ぞろい。
味、形、食感が違う、さまざまなコンビネーションの中から、お気に入りを見つけてくださいね。
「CC’s Dream」は、双子たちの夢が詰まった全15種のミニ缶シリーズです。
オールドアメリカンテイストで描かれたカラフルで楽しいデザイン缶に、さまざまなチョコチップクッキーが入っているのだとか。
全15種から選べる袋タイプの「CC’s Pocket」はプチギフトや差し入れにぴったり。
持ち運びに便利なチャック付き袋入りなので、ちょっとしたおやつにも◎
「CC’s Whoopie pie」はチョコチップクッキーにマシュマロを挟んだ、楽しい食感のサンドクッキーです。
セレクションギフト「CC’s Selection」は、いろいろなクッキーが楽しめるからプレゼントやホムパにおすすめですよ。
オープニングキャンペーンでグッズをゲットしよ
2店舗のオープンを記念したプレゼントキャンペーンでは、オールドアメリカンテイストのかわいいオリジナルグッズがもらえます。
商品を購入した各日先着100名に、ピンバッジ1個がプレゼント。
さらに3240円以上購入すると、各日先着100名にオリジナルマグ1個がプレゼントされますよ。
※なくなり次第終了。種類は選べません
■オープニングキャンペーン概要
場所：CC's Cookie 西武池袋本店
期間：9月17日（水）〜21日（日）
場所：CC's Cookie そごう横浜店
期間：9月20日（土）〜23日（火・祝）
チョコ好きもクッキー好きも楽しめる「CC's Cookie」。
プレゼントや自分へのご褒美をお探しの人はチェックしてみてはいかがでしょう。
■CC's Cookie 西武池袋本店
住所：東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 地下1階
営業時間：10:00〜20:00
■CC's Cookie そごう横浜店
住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 地下2階
営業時間：10:00〜20:00
※営業時間は変更される場合があります。
ブランド公式サイト：https://ccscookie.com/
Instagram：＠ccs_cookie_official
参照元：株式会社ガトーミシェル プレスリリース
