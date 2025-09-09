猛暑の中、アイスクリームなどの形で米国での砂糖の消費量が増えている可能性がある/Artur Debat/Moment RF/Getty Images

（ＣＮＮ）蒸し暑い夏には、アイスクリーム、フローズンデザート、そして冷えたソーダが新たな魅力を放つ。気候変動による気温上昇に伴い、米国人はこれらの飲食物の消費量を増やしているが、それによって健康への影響も懸念されていることが新たな研究で明らかになった。

英カーディフ大学で環境科学と持続可能性の講師を務め、本論文の著者でもあるパン・ヘ氏は、気候変動が食料の入手可能性や不足、価格上昇、さらには栄養価にも影響を与えるという証拠は豊富にあると述べた。しかし我々が何を食べ、何を飲むかという選択に気候変動がどのような影響を及ぼしているのかについては、まだほとんど分かっていないという。ＣＮＮの取材で明らかにした。

今回研究者たちは、２００４年から１９年までの米国の世帯の食品購入データを徹底的に調査。同じ世帯を長期間にわたって追跡し、購入決定と気温や湿度といった地域の気象データを比較した。

その結果、気温が上昇するにつれて人々が砂糖の消費量を増やしていたことが分かった。これらの砂糖は主にソーダやジュースなどの砂糖入り飲料の形で摂取された。研究は８日、気候変動を扱う科学誌ネイチャー・クライメート・チェンジに掲載された。

研究者らによると、気温が１度上昇するごとに、米国の家庭における添加糖の消費量は１人１日あたり０．７グラム増加した。気温が２０度から３０度に達すると増加が顕著になった。

気温が上昇すると体内の水分が失われやすく、人々は水分補給と冷却を強く欲するようになる。米国では多くの人にとって、それはソーダやアイスクリームなどの冷たく甘い製品に手を伸ばすことを意味すると、ヘ氏は述べた。

この影響は、特に低所得世帯や低教育水準の世帯で顕著であることが研究で明らかになった。恵まれない層は砂糖の消費量が既に高い傾向にある。砂糖は安価で入手しやすいため、暑い時期にはこうした製品を選ぶ公算が大きいからだ。また、研究によると、こうした層はエアコンの効いた空間にいる時間も短い可能性があるという。

同研究は、地球温暖化を引き起こす汚染状況が放置された場合、９５年までに全国の砂糖消費量は１日あたり約３グラム増加すると予測する。特に社会的弱者の層が最も大きなリスクにさらされるとみている。

砂糖のとりすぎは肥満、糖尿病、心血管疾患のリスク増加など、多くの悪影響をもたらす。

米国心臓協会は、添加糖の摂取量を１日の総摂取カロリーの６%以下に制限することを推奨している。これは男性で３６グラム以下、女性で２６グラム以下となる。

「（猛暑が）食習慣にどのような変化をもたらすかを示す証拠はまだ比較的乏しい」と、英ケンブリッジ大学ケンブリッジ社会意思決定研究所の研究員で、今回の研究には関与していないシャーロット・クコウスキー氏は述べた。「この研究は、気候変動が人間の幸福にどのような影響を与えるかについて、これまであまり議論されてこなかった経路を浮き彫りにしている」と同氏はＣＮＮに語った。その上で、状況に適応する資源に乏しい、最も脆弱（ぜいじゃく）なグループが抱える疾患リスクへの懸念を表明した。

気候変動が人類の食習慣にどのような影響を与えるのか、そしてそれが健康や不平等にどういった影響を及ぼす可能性があるのか​​は、依然として不明瞭であり、世界各地でさらなる研究が必要だと、へ氏は付け加えた。