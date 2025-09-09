鈴木愛理、水着姿のバックショット公開「パワー貰える」「海が似合う」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】歌手で女優の鈴木愛理が8日、自身のInstagramを更新。オーストラリアで撮影した海辺での水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】鈴木愛理、海辺での水着姿公開
鈴木は「RPGゲーム『アズールレーン』8周年記念楽曲を鈴木愛理が担当することになりました」と楽曲「海を征く」を担当することを報告。楽曲を担当する喜びや感謝をつづるとともに、「写真はオーストラリアでカレンダー撮った時の海」として、曲名にちなんだ海を背景に水着とタンクトップを着こなしたのバックショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「パワー貰える写真」「海が似合う」「美しい」「綺麗で可愛い」「めっちゃ素敵」「ライブで聴けるの楽しみ」「繰り返し聴きます」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木愛理、海辺での水着姿公開
◆鈴木愛理、海辺での水着姿公開
鈴木は「RPGゲーム『アズールレーン』8周年記念楽曲を鈴木愛理が担当することになりました」と楽曲「海を征く」を担当することを報告。楽曲を担当する喜びや感謝をつづるとともに、「写真はオーストラリアでカレンダー撮った時の海」として、曲名にちなんだ海を背景に水着とタンクトップを着こなしたのバックショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「パワー貰える写真」「海が似合う」「美しい」「綺麗で可愛い」「めっちゃ素敵」「ライブで聴けるの楽しみ」「繰り返し聴きます」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】