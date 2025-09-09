◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。２試合連発の４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。

試合前の会見でロバーツ監督は「投手・大谷」の次回登板について「翔平が投げる日はまだ決めていない」と明言を避けた。この日は５日（同６日）に登板を回避したグラスノーが復帰登板。指揮官は「今日タイラー（グラスノー）が入ったので、全員を後ろにずらす形になるだけ」。順番通りなら、大谷は中６日で１２日（同１３日）の敵地・ジャイアンツ戦となるが、この日は発表しなかった。

大谷は当初二刀流で出場予定だった３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦で体調不良のため登板回避。打者としては出場したが、後に「やっぱりピッツバーグの２試合目（３日）が一番キツかった」と明かすほどだった。

その後は８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦で登板することが発表されていたが、５日（同６日）に先発するはずだったグラスノーが背中の張りを訴えて登板を回避した。そこで試合開始５時間ほど前の現地午後２時頃に大谷に首脳陣から打診があり、快諾する形で二刀流が実現。緊急登板となったが、３回２／３を３安打無失点５奪三振。直球はメジャー最速に迫る１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、今季最速の平均９９・７マイル（約１６０・５キロ）だった。

試合後には「できる限り長いイニングを投げたいと思ってましたけど、球数がかさんで４回を投げ切れなかった」と悔しさをにじませたが、病み上がりとは思えない熱投を披露した。