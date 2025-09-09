◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。２試合連発の４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。

試合前にはグラウンドでキャッチボールを実施。しかし、途中で投球をやめると二塁ベースへ。打撃練習をする選手の打球を見て帰塁、タッチアップなどの動作を繰り返した。走塁練習を約５分行い、その後外野に戻って再びキャッチボールで調整した。

ウッドワード一塁コーチは「打撃練習中に（走塁練習を）やるのは彼（大谷）にとっては難しいんだ。彼は二刀流をやっていて、練習もいろいろなことがあるからね。でも、ある時点で彼にもお願いしたんだ。他のみんなと同じように出てきてやってほしいって。実際、この３週間くらいチーム全体でやっているんだ。ライナーで併殺になったりとか、ちょっとしたミスをしていたからね。だから全員に打撃練習の間に塁を回る練習をするように頼んだんだ」と明かした。