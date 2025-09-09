先週の米ドル／円は、レーバーデイが終わり実質的な夏期休暇明けで取引が本格化し、一時149円台まで上昇しました。しかし金曜日の米8月雇用統計が予想を下回る結果になったことから、146円台まで急落する運びとなりました。雇用統計の影響は、さらなる米金利低下をもたらすのか、あるいは現状の米ドル安要因に鈍い状況が続くのか。本記事では、マネックス証券チーフFXコンサルタント・吉田恒氏が、先週の米ドル相場を振り返りながら、今週の市場展開について解説します。

＜ポイント＞

・先週の米ドル／円は一時149円まで上昇したが、金曜日の米雇用統計発表を受けて146円台まで急落した。

・雇用統計の結果を受けて、9月に0.5％の利下げや10月以降の連続利下げの可能性も浮上。ただ米ドル／円はこのところ米ドル安要因に反応が鈍い状況が続いている。

・今週の米ドル／円は145〜149円で予想する。

米8月雇用統計発表受けて一時146円台へ米ドル急落

実質夏期休暇明けでもレンジ・ブレークに至らず

先週の米ドル／円は、レーバーデイが終わり実質的な夏期休暇明けで取引が本格化し、一時149円台まで上昇しました。過去1ヵ月続いてきた狭いレンジの「上放れ」を試す動きが先行したことによります。しかし、金曜日に発表された米8月雇用統計が予想より弱い結果となり、9月FOMC（米連邦公開市場委員会）での大幅利下げ観測も浮上、米金利が低下したことから、米ドル／円も一時146円台まで急落しました（図表1参照）。

［図表1］米ドル／円の日足チャート（2025年6月〜） 出所：マネックストレーダーFX

浮上した9月の0.5％利下げ、10月以降の連続利下げの可能性

注目された米8月雇用統計は、総じて予想より弱い結果となり、早期利下げ再開、大幅利下げ、さらには連続利下げの可能性も示すものとなりました。前回の発表で、過去に発表された分の大幅な下方修正が大いに注目されるところとなったNFP（非農業部門雇用者数）は、今回発表された8月分と、1〜7月までの修正値を累計すると59.8万人の増加となり、月平均は7.4万人の増加にとどまりました（図表2参照）。

［図表2］NFPとADP（2025年1月〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

2024年のNFPの月平均は16.7万人の増加だったので、トランプ政権に代わった2025年からはNFP増加ペースが半分以下に急減していることになります。米労働市場が急悪化している可能性を示すものといえるでしょう。

また、FFレートと米失業率の相関性に注目すると、今回8月失業率が4.3％となったことで、より相関性の高まる失業率修正値は現在4.5％のFFレート誘導目標上限を、早期に4％まで引き下げる必要性を示唆するところとなりました（図表3参照）。

［図表3］FFレートと米失業率修正値（2022年〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

つまり9月FOMCで0.5％の大幅利下げの可能性を示す結果となったわけです。

今回の雇用統計発表前から、米金利は9月FOMCでの0.25％利下げの可能性を織り込む動きとなっていました。しかし、すでに見てきた雇用統計の結果を受けて、利下げ幅が0.5％に拡大する可能性があり、さらに年内残る10、12月の2回のFOMCでも連続的に利下げを行う可能性も織り込み始める動きとなりました。

米金利低下など米ドル安要因に鈍い反応の理由とは？

これを受けて、金融政策を反映する日米2年債利回り差（米ドル優位・円劣位）は一段と縮小、これまでの関係を参考にすると米ドル／円は145円を割れるまで下落してもおかしくないと見られますが、その意味では金利差の割に米ドル／円の「下げ渋り」が目立っています（図表4参照）。

［図表4］米ドル／円と日米2年債利回り差（2025年7月〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

ではその原因はどのようなものでしょうか。

CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の米ドル・ポジションは、主要な5通貨（円、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドル）を対象にしたもので見ると足元では小幅な買い越し、ほとんどニュートラルとなっています（図表5参照）。

［図表5］CFTC統計の投機筋の米ドル・ポジション＝主要5通貨対象（2000年〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

つまり、これまで見てきた金利差から見た米ドル「下げ渋り」が、行き過ぎた投機的米ドル買いの結果ということではなく、その逆にすでに米ドルが「売られすぎ」となっていることから米ドル売り材料への反応が鈍くなっているといったことでもないそうです。

ただし、米ドルのポジションを、円とユーロの2通貨だけを対象にしたもので見ると、4月以降記録的な「売られすぎ」が続いています（図表6参照）。

［図表6］CFTC統計の投機筋の米ドル・ポジション＝主要2通貨対象（2010年〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

4月のトランプ大統領による相互関税発表をきっかけに「米国売り」が拡大、米ドルも急落する場面がありました。そういったなかで起こった円やユーロに対する米ドル「売られすぎ」の状況がその後も続いていることから、金利差縮小といった米ドル売り要因への反応が鈍くなっている可能性はあるのではないでしょうか。

今週の注目点：米CPI等の結果は大幅利下げや連続利下げに影響か

テクニカルには146円台サポート続くかに注目

今週は、PPI（生産者物価指数）、CPI（消費者物価指数）など米インフレ指標の発表が予定されています。すでに見てきた雇用統計の結果などにより、米CPI等の結果でも、9月FOMCでの利下げ再開との見通しが変わる可能性はほぼないでしょう。米CPI等の結果は、雇用統計の結果を受けて浮上した9月FOMC0.5％利下げや10月以降の連続利下げの可能性を左右する要因になるのではないでしょうか。

米ドル／円は雇用統計発表などを受けて急落する場面もあったものの、7月からサポートされている146円台を割り込むまでには至りませんでした。その背景としては、すでに見てきたように米金利低下などの米ドル安要因への反応が鈍い状況が続いているということが大きいのではないでしょうか。その意味では、米ドル安・円高がさらに広がるかは、ある意味では米利下げ見通し以上に、146円台のサポートを割れるかが重要になるかもしれません。

見え隠れする円安を容認しない日米の姿勢＝今週の予想レンジは145〜149円

一方米ドル安要因への反応が鈍いのは、米ドル「売られすぎ」の影響ということなら、その修正で米ドル高・円安に振れやすい面はあるでしょう。ただし日米間税交渉の合意による不確実性の低下などから日銀による早期利上げの可能性も着実に高まっていると考えられます。とくに円安圏で、植田日銀総裁とベッセント財務長官や石破総理の会談が話題に出てくるのは、一段の円安を容認しない観点から日銀利上げを検討しているようにも感じられます。その意味では、米ドル高・円安にもおのずと限度があるのではないでしょうか。

以上を踏まえ、今週の米ドル／円は145〜149円で予想します

吉田 恒

マネックス証券

チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティFX学長

※本連載に記載された情報に関しては万全を期していますが、内容を保証するものではありません。また、本連載の内容は筆者の個人的な見解を示したものであり、筆者が所属する機関、組織、グループ等の意見を反映したものではありません。本連載の情報を利用した結果による損害、損失についても、筆者ならびに本連載制作関係者は一切の責任を負いません。投資の判断はご自身の責任でお願いいたします。