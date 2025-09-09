女子バレーボール日本代表・秋本美空（19）の母で、元女子バレーボール日本代表の大友愛さん（43）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、父の他界を明かした。

「少し前ですが 父が他界しました」と報告。「後の報告になってしまったこと申し訳なく思います」と謝罪した。

「生前父に携わってくださった方々 試合会場でお会いした方々 一緒に応援してくださったfanの方々 ほんとうにお世話になりました。ありがとうございました」と感謝。「私の試合にはほとんど駆けつけてくれた父 いつも心配してがんばれ！と 私を信じ背中を押してくれた父 孫たちの試合もっともっと一緒に応援いきたかった！これからは1番近くでずっと見守っていてね」とつづった。

「パパと会話をしながら手を握っていた写真 愛はうまれてからどれだけ パパと手を繋いできたんだろ…… どれだけこの手に守れてきたんだろ…… 手を繋ぐのが最後になるなんて もっと時間がほしかった、、愛は何があっても俺が守る！って言ってくれてた事 親戚から聞いてその言葉を守って育ててくれた事 感謝してるょ」と記した。

「声を振り絞って『愛がんばれ！』って 伝えてくれた！その言葉を最期に パパは目を閉じました。最期までかっこいいパパだった」と大友さん。「次は私が子供達を見守り支える番 がんばるね ありがとう！ #父 #ありがとう #8月24日」と添えた。

「美空が試合から戻り報告してから お世話になった方々へお伝えさせていただきました」と美空が世界選手権を終え、帰国後、周囲への報告をしたことを明かした。