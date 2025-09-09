スポニチ

　女子バレーボール日本代表・秋本美空（19）の母で、元女子バレーボール日本代表の大友愛さん（43）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、父の他界を明かした。

　「少し前ですが　父が他界しました」と報告。「後の報告になってしまったこと申し訳なく思います」と謝罪した。

　「生前父に携わってくださった方々　試合会場でお会いした方々　一緒に応援してくださったfanの方々　ほんとうにお世話になりました。ありがとうございました」と感謝。「私の試合にはほとんど駆けつけてくれた父　いつも心配してがんばれ！と　私を信じ背中を押してくれた父　孫たちの試合もっともっと一緒に応援いきたかった！これからは1番近くでずっと見守っていてね」とつづった。

　「パパと会話をしながら手を握っていた写真　愛はうまれてからどれだけ　パパと手を繋いできたんだろ……　どれだけこの手に守れてきたんだろ……　手を繋ぐのが最後になるなんて　もっと時間がほしかった、、愛は何があっても俺が守る！って言ってくれてた事　親戚から聞いてその言葉を守って育ててくれた事　感謝してるょ」と記した。

　「声を振り絞って『愛がんばれ！』って　伝えてくれた！その言葉を最期に　パパは目を閉じました。最期までかっこいいパパだった」と大友さん。「次は私が子供達を見守り支える番　がんばるね　ありがとう！　#父　#ありがとう　#8月24日」と添えた。

　「美空が試合から戻り報告してから　お世話になった方々へお伝えさせていただきました」と美空が世界選手権を終え、帰国後、周囲への報告をしたことを明かした。