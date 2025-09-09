GYDAの最新♡ベルト付きダウンで冬を先取り！トレンド感溢れるダウンコレクション
毎年大人気のGYDAベルト付きダウンコートが、2025年秋冬もついに登場！今年はレザー素材を取り入れた新作2型が仲間入りし、トレンド感たっぷりにアップデートされています。ボリューミーなのに美しいシルエットを叶え、コーデを一気に格上げしてくれるGYDAのダウン。全型・全カラーを網羅したこのコレクションは、この冬のスタイリングに欠かせない注目アイテムです♪
GYDAダウンの新作ポイント
レザー素材を取り入れたロングダウンとショートダウンが今季の注目♡ クールさとモード感を兼ね備えた仕上がりで、総柄ワンピやラメニットとの相性も抜群です。
大人っぽくエッジィに決まる新作は、トレンドを楽しみたい方におすすめ。
商品ラインナップをチェック
【GDベルト付きフェイクレザーロングダウンコート】
価格：29,980円（税込）
【GDベルト付きロングダウンコート】
価格：26,990円（税込）
【GDベルト付きショートダウンコート】
価格：22,990円（税込）
リッチなボリューム感と美しいシルエットを叶える3型展開。ショートからロングまでシーンやスタイルに合わせて選べます。全型・全カラーで6スタイルが提案され、幅広いコーディネートに対応します。
シーズンコンセプトにも注目
GYDAの今季コンセプトは「STUPID IN RICH」。可愛くて強気、そして自由奔放に“自分の好き”を選び抜くネオ・ギャルスタイル。
Y2Kムードとストリート感をミックスし、冬のファッションに個性をプラスします。ダウンコートもその世界観を体現したラインナップです。
冬のおしゃれはGYDAダウンで決まり♡
トレンドのレザーを取り入れた新作から定番シルエットまで揃うGYDAのダウンコートコレクション。
今年の冬は、暖かさもスタイルアップも両立できる優秀ダウンで、自由でリッチな着こなしを楽しんでみませんか？RUNWAY channelで公開されるWEBカタログも要チェック♪