歌手でタレントのDAIGO（47）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。尊敬する先輩ミュージシャンHYDEのX投稿を受け、思いをつづった。

HYDEは8日、自身のXで、飛行機内で遭遇した事態について、写真とともに報告。後部席の客のものとみられる足が、自身の席のひじ掛け付近まで伸びて、出てきている写真を掲載し、「#匂いで気がついた #肘まで10センチ #臭わなくても嫌」とハッシュタグを添えた。

この投稿に対し「周りの人のことも考えて欲しいですよね〜」「なんでこんな事できるだろ 人としてあり得ない」「臭いで気がつくって一番嫌なパターンw」「消臭剤撒きに行きたいです」「はいどさんかわいそう 私もバスの中で同じ目にあったことがあるので心中お察しします」「これ私も新幹線でやられて1.5時間辛かったことある」「靴脱ぎ禁止にして欲しい」「本当匂わなくてもイヤですよね」「迷惑な人がいますね」などとさまざまな反響の声が寄せられた。

DAIGOも反応し、「けしからんです」と怒りのマークを添えて憤慨。「世界で一番足を向けて寝られない人に！いや、神に！なんて事を！」とつづった。