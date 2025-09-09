「江南（カンナム）スタイル」で知られる歌手PSY（サイ、47）が、向精神薬の代理処方疑惑をめぐり、警察の事情聴取を受ける見通しが浮上した。韓国メディアが報じた。ソウル警察庁の長官職務代理は8日、ソウル警察庁で行われた定例記者懇談会で、PSYに関して「召喚調査（事情聴取）する方針だ」と明らかにした。

韓国メディアのスポーツワールドは9日「同職務代理は『関連者調査と押収物分析などを進行中であり、処方箋がどのように発給されたのか、その過程で関連者調査を通じて捜査を進めている』と説明した」と報じた。

PSYは、22年から最近まで対面診療を受けないまま、ソウルのある大学病院で向精神性医薬品2種類を対面診療なしに処方してもらい、マネジャーを通じて代理受領した疑いが持たれている。これらの医薬品は対面診察と処方が原則となっている。

PSY所属事務所のピネーションは公式声明文で「専門医薬品である睡眠薬を代理受領した点は明白な誤りであり不手際です。申し訳ない。PSYは慢性的な睡眠障害の診断を受け、医療スタッフの処方に従って睡眠薬を服用している。睡眠薬の服用は医療スタッフの指導の下、決められた用量を処方されて服用してきており、代理処方はなかった」と釈明していた。