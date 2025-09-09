認知症をはじめとした疾患により、家族が変化していく様子を介護者は間近で経験します。その結果ストレスを抱えたり、介護から距離を取りたくなったりしても、おかしくはありません。自分の感情を楽にするためには介護の心構えや知識が役立ちます。本記事では和氣美枝氏の著書『介護離職が頭をよぎったら整えたい 仕事・家庭・自分自身のこと』（翔泳社）から一部抜粋・編集し、介護者が抱く悩みや葛藤についての助言を紹介します。

できれば介護に関わりたくないのですが、それって親不孝でしょうか

「関わらない」も大事な選択肢

親の介護に関わらない、という意思は一つの尊重されるべき人生の選択肢だと思います。家族だから関わらなくてはいけない、ということはありません。

とはいえ、他人からどう思われるか気になることもあり、「介護に関わりたくない」と言うのはどうしてもはばかれてしまうものですし、誰にも相談できないという方も多くいらっしゃいます。

また実際の問題として、介護に関わりたくないからといって、要介護者を放置放任しておくと、場合によっては「虐待」とみなされる場合があるので慎重に対応してください。

最悪の場合、あなたが犯罪者になってしまう可能性もゼロではありません。要介護者のためにも、あなた自身のためにも、それだけは絶対に避けなくてはいけません。

「関わらない」ためにすべきこと

まずは、気持ちが塞いでしまう状況を改善するためにも地域包括支援センターにだけは相談に行ってください。そして相談員に「介護に関わりたくない」と、あなたの介護に対するスタンスを明確に伝えてください。たとえば「経済的援助だけをする」など、こちらの意図を汲んだ方法を一緒に検討してくれるはずです。

また、成年後見人に委ねるための手続きを怠らないようにしましょう。これもまた、地域包括支援センターに相談してください。

無理に関わると、守れる命も守れなくなります。「家族なのだから」「親御さんも寂しいわね」といろいろ言われることは織り込み済みで「介護に関わりたくない」を貫いてください。

［図表1］令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果 出典：「令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果（添付資料）」（厚生労働省）

認知症の親と上手に生活するコツを知りたいです

「相手に合わせる」と考えない

認知症の人との生活は、自分の心や環境の状態を客観的に把握し、改善に向けた行動をとることができるようになると生活しやすくなります。

認知症のみならず、要介護者と生活するには、相手に求めるのではなく「自分を変える」という意識を持つことが大切。「相手に合わせる」のではなく、「変える」というのがポイントです。

「合わせる」と思うと、そこには我慢が伴い、心の負担になります。一方で「変える」は、自分の考え方や要介護者との物理的な距離、介護サービス、住まいなど、上手に生活できていない原因を把握して整えることで、お互いが生活しやすい環境を作っていくポジティブなアクションであるため、心への負担が少なくてすみます。

認知症の基本的な知識は必須

そして変えられること、変えられないことを判断するためにも、基本的な認知症の特性は勉強しておきましょう。本書では詳しく触れませんが、たとえば認知症の人には私たちに見えない物が見えていたり、私たちに聞こえない音が聞こえていたりします。それを理解して合わせるのは至難の業ですし、否定しても本人には見えているのだから意味がありません。

であれば、その状況の何があなた自身にとって辛いのかなどを客観的に考え、解決するために変えられることを探しましょう。

場合によっては一時的に距離をとることなども、長い目で見たら必要なことかもしれません。

［図表2］認知症の主な種類／「認知症によるもの忘れ」の見分け方 出典：政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」をもとに著者作成

和氣 美枝

代表理事

一般社団法人介護離職防止対策促進機構（KABS）