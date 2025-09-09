＜SNS依存、ヒヤッ…＞映え〜！高級グッズにオシャレ料理。アップすればいいのに…【第2話まんが】
私（カオリ）は夫のタツヤと、幼稚園に通う娘と息子との4人暮らしです。近頃はSNSに夢中になっている私。画像を加工したり切り取ったり、ハッシュタグをつけたりと「いいね」をもらうために積極的に投稿する日々です。そんなある日、ママ友のサキちゃんからマリナちゃんを紹介されました。初対面の挨拶を兼ねて一緒にバーベキューをしたところ、アウトドア好きの家族同士で意気投合。次は私たち家族とマリナちゃんの家族でキャンプへ行くことになりました。
マリナちゃんの家のグッズは高級アウトドアブランドでそろえた最新のものばかり。山登りやサイクリングにもよく行くそうで、家族旅行の写真を見せてもらうときれいな青空や瀬戸内の島々などの風景が……。「いいね」が山ほどつきそうです。
キャンプ料理にハマっている旦那さんがふるまってくれたのは、鶏の丸焼きやシーフードのアヒージョなど見た目に華やかでオシャレなものばかり。デザートまであって、まさにプロ級……！ 興奮した私は写真を撮りまくります。
キャンプ場でマリナちゃん一家と合流すると、私は豪華なキャンプ装備や洗練された雰囲気に驚きました。高級アウトドアブランドでそろえられた道具の数々や、プロ級の料理。私は興奮して撮影しまくりますが、マリナちゃんは写真も撮らないし、SNSにも無関心なようです。私には不思議でたまりません。
マリナちゃんは明らかに裕福な暮らしをしています。きっと旦那さんの収入が多いのでしょう。お子さんが身に着けているものも、車や持ち物もすべてグレードが高そう……。ただ聞いてみるとキッパリ「SNSなんてやらない」と言われてしまいました。こんなに映える生活をしておきながら、どうしてやらないのかよくわかりません。
私はもしかしたらSNSに投稿できない理由や秘密があるのではと、思わず勘ぐってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
