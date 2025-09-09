１９９０年代に阪神の守護神として活躍した田村勤さん（６０）は現在、故郷の静岡にあるＪＡ大井川に勤務している。お茶どころで生まれ育ち、お茶に親しんできた左腕は、「アドバイザー」の肩書のもと、お茶のＰＲ活動に精力的に取り組む。阪神、オリックスで１２年間の現役生活を送ったのち、兵庫・西宮で営んでいた整骨院を１７年間で閉院。地元へＵターンして新たな人生を歩んでいる田村さんに話を聞いた。

◇ ◇

タテジマを着るのも、公の場に出てくるのも２００２年に引退してから初めてのことだった。

８月２日、阪神の２軍施設であるＳＧＬスタジアムで行われたウエスタン、オリックス戦のファーストピッチセレモニー。背番号３６のユニホーム姿で登場した田村さんは現役時代をほうふつとさせるサイドからの投球で、スタンドのファンを沸かせた。

この日の田村さんは、ＪＡ大井川のお茶をＰＲする大役を担っており、登板だけでなく、球場前に設置されたブースでお茶パックを配布するなど忙しく動き回った。

「今回は会社のために、宣伝をかねてというのがあったので。そうでなきゃ、やらないですよ。肩も全く回らなかったし、もうユニホームを着てやるのはいいかなっていうのがあったので。人前に出るのは苦手ですから」

そう本音を明かしたが、かつての同僚だった平田勝男２軍監督や和田豊巡回打撃コーディネーターらとも旧交を温め、「自分を振り返るのには良かったですよ。だいぶ年月はたってますけど新鮮でした。投げてよかったです」と懐かしさも味わった。

現役引退後に整骨院を開業し、地域に根ざした場所を作り上げていた田村さんは昨年、高齢の母親の介護もあり、故郷の静岡へとＵターンした。

帰郷しての暮らしを考えていた時に、力になってくれたのは幼少期からの仲間。

「幼なじみで島田高校でも一緒に野球をやっていた同級生が、ＪＡ大井川の茶業部の部長をやっていて、働くことになったんです。地元は茶業で栄えた町。自分の中でも地元に戻ってきたら何らかの形で恩返ししたいというのは思っていたので、それに携わることはマイナスじゃないですよね」

昨年１０月から島田市にある金谷工場での勤務が始まった。

「一応『アドバイザー』の肩書をもらってるんですけど、業務はいろいろですね。営業を手伝ったり、荷物運ぶことをやったり、会社の中で人手が足りないところを手伝う感じですかね。５月のお茶の時期は農家さんが朝早く出荷してくるんで、受けるのに忙しくなりますね」

工場での日常業務以外の重要な役割が、元阪神の守護神の知名度をいかしてのＰＲ業務だ。ＪＡ大井川の水出しティーバッグのＰＲ動画にも登場。飲みっぷりの良さを披露して「うまい！」と渾身の一言も発している。

「同僚に乗せられてやりました。違うシチュエーションで何回も撮影して飲み過ぎて、最後は気持ち悪くなった」

苦笑いで撮影を振り返ったが、現役時代の険しい表情とは違う、穏やかな顔が印象的だ。

仕事として携わる以前から、お茶の本場で育った田村さんはお茶にこだわって生きてきた。

社会人の本田技研和光時代は、合宿の自室が「喫茶店」。急須でお茶をいれて監督やチームメートに振る舞うのが常で、「たむじい」のニックネームは、そうした所作が“じじくさい”と付けられた。プロとなってからもキャンプにはマイ急須と茶葉を持参。整骨院でも静岡のお茶を患者さんに提供し、茶葉も販売してきた。

「静岡人はお茶をふるまうおもてなしの心がありますから。急須でお茶をいれて飲む文化も減ってるじゃないですか。お茶の衰退とともに町の人口も減ってるし、お茶に携わる人たちも高齢化している。ちょっと寂しい感じになってるんです」

だからこそ、自身を受け入れてくれた地元のために一肌脱ぐ覚悟でいる。ファーストピッチセレモニー登板が報じられたことで、会社には問い合わせの電話が入ったり、往年のファンが３６の背番号入りのユニホームを着て勤務先に会いに来てくれたりと、少なからず反響があったという。

「お茶をもう一回盛り上げられたらいいなと思ってます。本当に微力ですけど、とにかくちょっとずつでも何か反響が出るようなことをしていかないと。売れないと、地元のみんなの元気が出ませんから。タイガースが負け続けてたら、ファンも元気がなくなるでしょう」

お茶のアドバイザーとして田村さんは使命感に燃えている。（デイリースポーツ・若林みどり）

◇田村勤（たむら・つとむ）１９６５年８月１８日生まれ。静岡県出身。島田高から駒大、本田技研和光を経て９０年のドラフト４位で阪神入団。プロ１年目から中継ぎとして５０試合に登板、翌年は抑えとしてチームの優勝争いに貢献した。９３年には自己最多の２２セーブを挙げた。２０００年に自由契約となりオリックス入りし、０２年に引退。プロ通算２８７試合に登板、１３勝１２敗５４セーブ。０５年から兵庫・西宮で営んでいた「田村整骨院」を２２年に閉院。現在は静岡のＪＡ大井川に勤務。