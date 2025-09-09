「ブレーブス−カブス」（８日、アトランタ）

カブス・今永昇太投手が先発し、６回５安打３失点で降板した。打者２３人に８０球を投げ４奪三振、四死球ゼロだった。２年連続２桁勝利をかけたマウンドだったが１−３とリードされた状況で降り、今季１０勝目は次戦以降に持ち越しとなった。

今永は初回、２死を奪った後に突然、崩れた。３番のアルビーズに中堅左へ先制ソロを被弾。さらに金河成に中前打を浴びると、ボールドウィンの中越え適時二塁打で２点目。アクーニャにも左前適時打で３点目。続くＭ・ハリスの右翼ポール付近への打球は一度は２ランを判定されたが、ポールの外側を通過しておりファウルに。二ゴロに打ち取って長いイニングを終えた。

その後は立ち直って二回は三者凡退。三回は先頭のオルソンに左前打を浴びたが、後続を断った。四、五、六回も三者凡退で打線の反撃を待ったが、打線は七回にようやく１点を返すにとどまった。

今永は前回２日の本拠地でのブレーブス戦で６回３失点で９勝目（６敗）を挙げた。ただ、味方打線から４点の援護をもらいながら１点差に迫られる展開に「絶対に勝たなきゃという重荷になってしまった」と反省していた。