タレントのマツコ・デラックスが、8日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。腰の亜脱臼を振り返った。

マツコは先週の番組収録を体調不良により欠席。この日の番組では、休んだ理由を腰の亜脱臼によるものだったと説明した。

亜脱臼の当日は仕事のため羽田空港に向かっていたという。マツコによると「腰なんかずっと痛いから、『今日も調子悪いな』と思ってたのよ」と痛みを感じつつの移動だったが、「羽田でタクシー降りようと思ったら降りただけで激痛が走って。タクシー降りられなくなって、降りるだけで30分かかったのよ」と振り返った。

タクシーを長く止めておくわけにもいかず「（痛みに）波があるのよね。今だったら行けるかも！って時にウワッと。痛い痛い痛い！って言いながら立って。立ったはいいけど、そこからまた動けなくなって」。マネジャーが慌てて車いすを借りてきたが「入らない」と座席に収まらなかったことを嘆き、「キングサイズ車いすってあるのかな。空港で頼んだら荷台とか持ってくるのかな」とため息をついた。

病院での治療についても語り「あそこすごいよね」と感心。「前のギックリの時は『まあすごいわね』くらいだったけど、（今回は）『これは無理だろいくらなんでも！』って思ってたの。やりよるのよ」とすご腕ぶりに拍手。「注射打ってもらって、ちょっと治療してもらったら普通に立てるの」と驚いていた。