米メディアの「アスロンスポーツ」は８日（日本時間９日）にヤンキースの一塁手問題の解決策としてヤクルトの村上宗隆内野手（２５）の獲得を提案した。

今季のヤンキースの一塁は２０２２年のナ・リーグＭＶＰのポール・ゴールドシュミット内野手（３７）が守っている。４月は打率３割４分９厘、５月も打率３割１分５厘と安定していたが、後半戦は１１７打席で打率２割４分５厘、２本塁打、７打点、ＯＰＳ６割４分９厘と低迷。同メディアは「９月１０日に３８歳になるゴールドシュミットは、来年ヤンキースのユニホームを着ることはないだろうと我々は確信している」と断言。

一塁手として３７試合に先発出場（途中出場３試合）しているベン・ライス内野手（２６）はＤＨで４８試合、捕手として２９試合に出場しており、将来の捕手起用が検討されている。

「ゴールドシュミットの退団の可能性と、ライスがヤンキースの正捕手になる可能性が相まって、新たな一塁手獲得が必要だ。ヤクルトがポスティングシステムで村上宗隆を登録すれば、日本人スラッガーはまさにうってつけの選手となるだろう」と村上獲得をプッシュした。

米スポーツ専門局ＥＳＰＮの看板記者のジェフ・パッサン氏が先日、村上が、高額な契約を結ぶ可能性があると予測したことを紹介。「ヤンキースは高額契約で知られるだけでなく、３０年近くにわたり、国際ＦＡとして、あるいはイチローや黒田博樹といったベテランメジャーリーガーとして、日本人選手をひんぱんに獲得してきた」と可能性を指摘した。

ヤンキースは村上を三塁、ライスを一塁で起用するという選択肢もあるが、７月に獲得したライアン・マクマホン内野手（３０）の契約はまだ２年残っており、微妙だという。

右翼が狭く左打者に有利なヤンキー・スタジアム。過去も左の大砲ジェイソン・ジアンビ、アンソニー・リゾらがアーチを量産した。同メディアは「村上は２６歳で来シーズンフル出場する予定で（アーロン・）ジャッジ、ジャズ・チザム、そして復活を遂げたジアンカルロ・スタントンらと、強力な打線にすぐに加わるだろう」と期待を寄せた。

現時点で早くも本職の三塁守備が不安視されている村上。ヤンキースが一塁手として起用してくれれば、守備の負担が軽減されて打撃面でもプラスになりそうだ。