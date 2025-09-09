Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤âÂçÃ«æÆÊ¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬ÉâÄ¦¤ê¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂÇÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ò´Þ¤à£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£µ¤Ç»ß¤á¤¿¤¬¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö£Í£Ì£Â¥Ê¥¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¿É¸ý»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥±¥Ë¡¼»á¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÊÆÆÈÎ©µÇ°Æü¤Î£··î£´Æü°Ê¹ß£²£³¾¡£³£²ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ£·Æü¤Î£¹²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤¬º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤·¤¿°ÂÂÇ¤òËÜÎÝÂÇ¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÁö¤é¤º¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÂçÃ«¤â»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡ÖËÜÍè¤Ê¤éÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤Ù¤¡£Àª¤¤¡á¥¨¥Ã¥¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀìÌç²È¤é¤ÈµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£±£²Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥±¥¤¥·¡¼»á¤Ï¡Öº£¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ø¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡©¡¡£´ÈÖ¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬ºÂ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂÇÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¿´ÇÛ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡¸µ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹£Ç£Í¤Î¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀª¤¤¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÆ¬¤¬¤è¤¯ºÍÇ½¤â½½Ê¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºòµ¨¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥³¥Ú¥Ã¥¯¤é¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥à¡¦¥ô¥§¥ë¥É¥¥¥Ã¥Á»á¤Ï¡Ö¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤â¤¦Æ±¤¸Åê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð£±£²¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥±¥Ë¡¼»á¤«¤é¡ÖºÍÇ½¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬µÕ¤ËÉ¬»à¤µ¤ò·ç¤¯Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥Ï¡¼¥ó»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï³§¡¢¾¡Íø¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤³éË¾¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿¤Û¤É¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È¡Ø¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤ÈËý¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÍÇ½¤¬Â·¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ò£±£°·î¤Ë·Ú»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏÂçÃ«¤À¡£