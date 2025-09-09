俳優の君沢ユウキ（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。東京と茨城の二拠点生活を始めることを発表した。

君沢は「茨城に住むことになりました これから東京と茨城の2拠点生活！イカれた40歳の珍道中スタートです」と報告。

40歳となった今年から歌謡曲を歌い始め、異色のアイドルとして活動。二拠点生活を始めるにあたり「こいつは頭でもぶつけたのか？と思われるかもですが、僕の中には道理があり、アイドルを始めて何も分からない無我夢中な僕を、優しい人達が受け入れてくれたのは、この茨城でした。東京で20年俳優として生きてきた僕の心も、穏やかな自然が癒してくれました」とつづった。

また「改めて、“目の前の人を幸せに。ありがとうを集めたい”“歌って踊って抱きしめていきたい” この大好きな人達と大地を、心の芯にいつまでも揺るがぬ覚悟として持ちたかった」とし、「これからもずっと大好きな歌謡曲を歌っていくために、この大地で自分を磨きます。そして出逢える一人一人を幸せにしたい」と宣言。

「そして、この茨城にくれば 僕のように癒され、笑顔で幸せになれる。日本一幸せな県だなー！と思ってもらえたら嬉しいです」と茨城愛をアピールした。

さらに「俳優としては20周年となりますが、アイドルとしてはまだ一年生。なので、20歳の頃のように、もう一度1K 28000円からスタートします」と明かし、「もう一度、コツコツ下積み修行して、支えてくれるあなたを、これから出逢うあなたを、笑顔と幸せにできる男になりたいと思います」とコメント。

最後に「出逢ってくれてありがとう！そんな声を沢山集めたるでー！！やったるでーぃ 応援よろしくお願いいたします！」と結んだ。

君沢は2009年放送のテレビ朝日「仮面ライダーW」に園咲霧彦役で出演。舞台「NARUTO -ナルト-」はたけカカシ役、「風都探偵 The STAGE」万灯雪侍役、ミュージカル「テニスの王子様」渡邉オサム役などで人気を博している。