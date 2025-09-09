学情<2301.T>が急反落している。８日の取引終了後、２５年１０月期の単独業績予想について、売上高を１２３億円から１１０億円（前期比２．５％増）へ、営業利益を３０億円から２１億円（同２１．０％減）へ、純利益を２３億円から１７億２０００万円（同２２．９％減）へ下方修正し、増益予想から一転して減益予想としたことが嫌気されている。



４月以降の景気減速懸念で新卒採用マーケットが減速し、第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）業績が大幅減益となったことに加えて、７月以降は景気減速懸念の影響は薄れてきているものの、依然として不透明感が残り採用予算を一部留保する企業が増加していることが要因。また、新卒採用市場における早期化・難化や人材ニーズの多様化などに対応するため、戦略的成長投資を継続していることも利益を圧迫する。



なお、第３四半期累計決算は、売上高７０億６３００万円（前年同期比０．８％増）、営業利益８億４８００万円（同３３．９％減）、純利益７億６９００万円（同３３．６％減）だった。



出所：MINKABU PRESS