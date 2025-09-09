パーク２４は大幅続伸、１２月１日からカーシェアリングの料金体系を一部変更へ

パーク２４<4666.T>が大幅続伸している。同社は８日、カーシェアリングサービス「タイムズカー」の料金体系を１２月１日から一部変更すると発表。これによる需要増や稼働率の向上などが期待されているようだ。



今回の変更により、タイムズカーの利用料金は利用時間にかかわらず、全ての利用において時間料金と距離料金の合算（オプションなどは別途）になるほか、タイムズカー会員向けプログラムである「タイムズカープログラム」のステージに応じて設定していた個別の時間料金の特典を廃止し、料金体系を分かりやすく改定。加えて、時間料金による全ての利用において最大で走行距離２０キロ分の距離料金を減免するとともに、タイムズカープログラムのステージ特典である距離料金割引をステージ４に加えステージ３にも適用するとしている。



出所：MINKABU PRESS