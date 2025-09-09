SixTONESが激闘を見守る！『全国高等学校クイズ選手権』いよいよ開幕

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年で第45回を迎えるクイズの甲子園『全国高等学校クイズ選手権』が、9月9日20時から放送。パーソナリティとして、SixTONESが出演する。

■SixTONES松村＆森本がマツケンサンバを踊りながら登場!?

全国5,989校の頂点を決める、クイズの甲子園がついに開幕。2025年の全国大会は、まさに波乱の連続。予選を勝ち抜いた42チームが、日本全国を駆け回り、知力・体力・時の運をかけて激突する。

スタートは、大阪・関西万博。初戦からいきなり大波乱!? 名物の大屋根リングを走りながら出題される2択クイズ“大屋根サバイバルシャトルラン”間違えたチームはその場で脱落。サバイバルレースに、会場は騒然！

小田原城では高校生クイズの名物“どろんこ〇×クイズ”、北海道のひまわり畑で“タイマン早押しクイズ”。なぜかSixTONES松村＆森本がマツケンサンバを踊りながら登場する一幕も!?

次々と起こる予想外の展開のなか、決勝の舞台は、沖縄へ。

激闘を見守るパーソナリティは、SixTONESの他、チョコレートプラネット、佐藤栞里。さらに、スタジオゲストの相武紗季、羽鳥慎一も、高校生たちの青春と絆に思わず涙する場面も…。

果たして、混戦を制し、SixTONESが待つ決勝の地・沖縄で栄冠を手にするのは一体どこの学校か？ 笑いと感動、そして、大逆転の連続、筋書きのない青春ドラマが始まる。

■番組情報

日本テレビ系『第45回 全国高等学校クイズ選手権』

09/09（火）20:00～

パーソナリティー：SixTONES、チョコレートプラネット、佐藤栞里

メインアナウンサー：石川みなみ（日本テレビアナウンサー）

スタジオゲスト：相武紗季、羽鳥慎一

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/quiz/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/42

■【画像】激闘を見守るパーソナリティSixTONESら場面写真