SixTONESが激闘を見守る！『全国高等学校クイズ選手権』いよいよ開幕
2025年で第45回を迎えるクイズの甲子園『全国高等学校クイズ選手権』が、9月9日20時から放送。パーソナリティとして、SixTONESが出演する。
■SixTONES松村＆森本がマツケンサンバを踊りながら登場!?
全国5,989校の頂点を決める、クイズの甲子園がついに開幕。2025年の全国大会は、まさに波乱の連続。予選を勝ち抜いた42チームが、日本全国を駆け回り、知力・体力・時の運をかけて激突する。
スタートは、大阪・関西万博。初戦からいきなり大波乱!? 名物の大屋根リングを走りながら出題される2択クイズ“大屋根サバイバルシャトルラン”間違えたチームはその場で脱落。サバイバルレースに、会場は騒然！
小田原城では高校生クイズの名物“どろんこ〇×クイズ”、北海道のひまわり畑で“タイマン早押しクイズ”。なぜかSixTONES松村＆森本がマツケンサンバを踊りながら登場する一幕も!?
次々と起こる予想外の展開のなか、決勝の舞台は、沖縄へ。
激闘を見守るパーソナリティは、SixTONESの他、チョコレートプラネット、佐藤栞里。さらに、スタジオゲストの相武紗季、羽鳥慎一も、高校生たちの青春と絆に思わず涙する場面も…。
果たして、混戦を制し、SixTONESが待つ決勝の地・沖縄で栄冠を手にするのは一体どこの学校か？ 笑いと感動、そして、大逆転の連続、筋書きのない青春ドラマが始まる。
■番組情報
日本テレビ系『第45回 全国高等学校クイズ選手権』
09/09（火）20:00～
パーソナリティー：SixTONES、チョコレートプラネット、佐藤栞里
メインアナウンサー：石川みなみ（日本テレビアナウンサー）
スタジオゲスト：相武紗季、羽鳥慎一
■関連リンク
番組サイト
https://www.ntv.co.jp/quiz/
SixTONES OFFICIAL SITE
https://www.sixtones.jp/
https://starto.jp/s/p/artist/42