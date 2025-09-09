美容成分を重ねてとじこめる新「ジュレーム」誕生。新ミューズ・浜辺美波さん出演の新CMも放映中

コーセーコスメポートは8月21日から、総合ヘアケアブランド『ジュレーム』の新CM『記憶のジュレーム』篇（15秒）を放映しています。新ミューズには、女優の浜辺美波さんを起用しました。

■儚くも印象に残るアートフィルムのようなCMに注目

美容成分を重ねてとじこめるレイヤーパック処方を採用した新「ジュレーム」。記憶に残る“髪の質感”と、香るたび思い出す、記憶に残るブルーミングライラックの “香り”が特長です。髪悩みに合わせて選べる2タイプのシャンプー・ヘアトリートメントなど、8品目12品種を展開します。

新TVCM『記憶のジュレーム』篇には、新ミューズの浜辺さんが登場。ライラックの花びらが舞う草原の中をゆっくりと歩き、新「ジュレーム」の誕生を告げます。

新しい「ジュレーム」の華やかな薫りや、艶のある美しい髪の指どおりを柔らかな表情で伝える浜辺さん。8ミリフィルムを使用したどこか儚くも記憶に残るアートフィルムのような新TVCMに仕上がっています。







■新TVCM概要

タイトル：「ジュレーム」新TVCM『記憶のジュレーム』篇（15秒）

放映開始：2025年8月21日（木）

放映地域：全国

ジュレームブランドサイト：http://www.je-laime.com/

（フォルサ）