10時の日経平均は483円高の4万4127円、アドテストが225.55円押し上げ 10時の日経平均は483円高の4万4127円、アドテストが225.55円押し上げ

9日10時現在の日経平均株価は前日比483.56円（1.11％）高の4万4127.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1343、値下がりは215、変わらずは58と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を225.55円押し上げている。次いで東エレク <8035>が70.40円、リクルート <6098>が18.94円、中外薬 <4519>が14.38円、ソニーＧ <6758>が13.34円と続く。



マイナス寄与度は35.45円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が11.4円、日東電 <6988>が5.23円、武田 <4502>が2.94円、シチズン <7762>が1.92円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は空運で、以下、電気機器、不動産、サービスと続く。値下がり上位には鉄鋼、鉱業、非鉄金属が並んでいる。



※10時0分1秒時点



株探ニュース

