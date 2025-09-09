こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ネット通販の利用が当たり前になった今、家に溜まりがちな段ボール。

指定のゴミ出し日まで保管したり、ゴミ出し場所まで運んだりするのに苦労している人も多いのでは？

特に大きな段ボールや複数枚をまとめて運ぶ時は、両手がふさがってしまい、ドアの開け閉めも一苦労。風の強い日には段ボールが飛ばされそうになることも。

そこで活用したいのが、段ボールの持ち運びをラクにする、COGIT（コジット）の「持ち運びできる段ボールストッカー」。

コジット ダンボー ルのストック ゴミ出し これ一つで解決 持ち運びできる段ボールストッカー 1,064円 Amazon で購入する PR 1,628円 楽天で購入する PR PR 1,382円 Yahoo! ショッピング で購入する

誰でも簡単に、片手で複数の段ボールを運べるようになる、シンプルながらとても実用的なツールです！

“突き刺してロック”で、段ボール10枚が1回で運べる！

「持ち運びできる段ボールストッカー」最大の特徴は、その使いやすさにあり。

金属部の先端を段ボールに突き刺してロックするだけで、約8〜10枚（最大約3kg）の段ボールをひとまとめにすることができます。

グリップは力を入れやすい形状に設計されているため、力の弱い人でも簡単に作業が可能。両手で抱えていた段ボールが、片手でスマートに運べるようになります。

段ボールの大きさに関係なく使えるのも魅力的。大小さまざまなサイズの段ボールが混在していても、まとめて突き刺すだけでOKなのはありがたい！

スライドするだけで簡単に作動するロック機能付きなので、使用中に外れにくくて安心。しっかりと段ボールをホールドしてくれます。

糸通しの要領で“簡単に結束ヒモを通せる”仕組み

「持ち運びできる段ボールストッカー」の先端部分はフック型になっており、段ボールを紐でまとめる際にも大活躍！

段ボールに突き刺した先端のフック部分に、紐を掛けて引っぱるだけで、簡単に紐を通すことができます。

従来の方法では、段ボールの束を押さえながら紐を通すのに苦労していた作業が、このストッカーを使えば一人でもスムーズに行えるように。

ゴミ出しの準備がぐーんと楽になりますよ！

家に溜まる“段ボールがサクッと片付けられる”新習慣

参考価格は1,628円ですが、現在Amazonでは35％オフの1,064円（税込）というお手頃価格で販売中。

1,000円ちょっとで段ボール整理の悩みから解放されるなら、試してみる価値は十分にあります！

段ボールが溜まるたびにため息をついていた日々から、サッと片付けられる快適な生活へ。

「持ち運びできる段ボールストッカー」で、面倒だった段ボール整理を劇的にラクにしちゃいましょう。

コジット ダンボー ルのストック ゴミ出し これ一つで解決 持ち運びできる段ボールストッカー 1,064円 Amazon で購入する PR 1,628円 楽天で購入する PR PR 1,382円 Yahoo! ショッピング で購入する

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。