ロックバンド「LUNA SEA」のSUGIZO（56）が9日までに自身のインスタグラムを更新。8日に脳腫瘍を公表したメンバーの真矢(55)についてつづった。

真矢は自身のSNSで、めまいで倒れたことを明かし「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と告白。

SUGIZOはインスタグラムに5人の写真を載せ、「既にお伝えしましたように、真矢は今闘病生活の中にいます」と報告し、「彼が癌を患って5年。今まではファンの皆さまに心配をかけたくないという一心で、公表せずに密かに病気と闘ってきました」と明かした。

さらに「その状況下でレコーディングをこなし、ツアーを乗り越え、東京ドームまで辿り着いた…その全てが本人の揺るぎない意志の元で遂行してきました。その漢気にリスペクトしかありません」と称え、「が、ここにきて遂に隠し切れない状況になってしまい、皆さまにお伝えすることを真矢本人が決めました」と説明。

「みんなに心配をかけてしまい本当にごめんなさい。そしてみんなにお願いがあります。今までは本人の家族、メンバー、そしてごく限られたスタッフだけで彼をサポートしてきましたが、これからはどうかみんなの力を真矢に送ってあげてください。僕らと一緒に。そして何よりも前向きでいてください。真矢自身が誰よりも前向きなので」とファンに呼びかけ、「絶対に真矢の命を繋げたい。全力サポートをしていきます。これからもLUNA SEA5人で歩み続けたい。そのためにどうかみんなも一緒にいてもらえたら幸いです。宜しくお願いします。真矢は必ず帰ってくる。LUNA SEAは不滅です」とつづった。