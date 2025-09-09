¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ÈÄÁÒ Þæ¤Î¡Ö¤ä¤ë¤è¡¢²¶¤Ï¡ª¡×¡ÛÂè44²ó¡¡Î¥¤ì¤Æ»×¤¦ÆüËÜ¤Î¤¹¤´¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ
ÈÄÁÒ¤¬¸ì¤ë¡ª¡¡Î¥¤ì¤Æ»×¤¦ÆüËÜ¤Î¤¹¤´¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ
8·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ø¡£²¤½£À¸³è¤â6Ç¯°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÄÁÒÞæ¤¬¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤ëÆüËÜ¤ÎÊØÍø¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹!!
¢£²¤½£¤Ç¿´¤«¤éÍß¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥ì
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¡Ë¤ÎÂè2Àá¡¢¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¡Ê8·î17Æü¡Ë¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»î¹ç¤Ë¤¤¤¤Æþ¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤±¤ì¤É¡¢·ë²Ì¤Ï2-2¤Î¥É¥í¡¼¡¢77Ê¬¤Ë¤ÏÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âè3Àá¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹Àï¡Ê8·î24Æü¡Ë¤âÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ·ç¾ì¡£¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¥Á¡¼¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
FC¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¡Ê19¡Á21Ç¯¡Ë¤Ë¤¤¤¿»þ´ü¤â¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼óÅÔ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Íè¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÅö¤Æ¤Ï»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾Æ¤ÆùÅ¹¡£ÏÂµíÀìÌç¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¡£Åö»þ¡¢¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¼ä¤·¤µ¤òA5ÏÂµí¤Î¥¿¥ó¤ä¥«¥ë¥Ó¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¡£
ËÍ¤éà³¤³°ÁÈá¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¥â¥Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë³¤³°¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¼¡¡¹¤ÈÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÌÌ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥È¥¤¥ì¤Þ¤ï¤ê¡£¤Þ¤º¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿ÊØ´ï¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó²¹¤«¤¤ÊØºÂ¤â¤Ê¤¤¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î´¨¤µ¤Ï¸·¤·¤¤Ê¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿È¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¡£¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤â¹Å¤¤»æ¤Ð¤«¤ê¡£ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤Þ¤º¥È¥¤¥ì¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬³¤³°¤ËÍè¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä²¡¤»¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤ËÉ÷Ï¤¤¬Ê¨¤¯µ¡Ç½¤¬°ìÈÌ²ÈÄí¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ÄÉ¤¤¤À¤µ¡Ç½¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÂÐ¤¹¤ëµ²¤¨¶ñ¹ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢À¸³è´Ä¶¤Î½¼¼Â¶ñ¹ç¤ÇÆüËÜ¤Ë¾¡¤ë¹ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÍ¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤µ¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤é¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¸þ¤«¤¦¾ì½ê
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢ºÙ¤«¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ì¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤ÏºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÇÃÊ¼è¤ê¤¬°¤¯¡¢ÌµÂÌ¤Ë²¿»þ´Ö¤âÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Ä¹»þ´Ö¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡£
¤Ç¤â³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÀþ°ú¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡£ËÍ¤éÁª¼ê¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÌµÍý¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬......¡£ËÍ¤¬µ²±¤¹¤ë¸Â¤ê¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ì²ó¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢¾·½¸¤ò¼õ¤±¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Î½ô¡¹¤Î¼êÇÛ¡¢¼Ö°ÜÆ°¡¢¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ê¤É¡¢Èù¤ËÆþ¤êºÙ¤ËÆþ¤ê´°àú¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£U-18¤Îº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÆâ¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¼êÇÛ¡¢µÞî±½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î³ÎÊÝ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢³¤³°¤ËÍè¤ë¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ËÍ¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢𠮷Ìî²È¤ÎµíÐ§¡£¤³¤ì¤Ï³¤³°ÁÈ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡¢É¬¤ºÂ¤ò±¿¤Ö¤Î¤Ï¾Æ¤Ä»¤ä¤Õ¤°ÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¤À¡£¾Æ¤Ä»¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÎÃº¤ÈÀäÌ¯¤Êà¾Æ¤µ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£¤Õ¤°ÎÁÍý¤Ï¡¢¤Æ¤Ã¤µ¡Ê¤Õ¤°»É¤·¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¾Æ¤¡¢ÅâÍÈ¤²¡¢Æé¡¢¤½¤·¤Æ»¨¿æ¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤âÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
ÂåÉ½¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤µÞ¤Ë½¸¹ç¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾Æ¤ÆùÅ¹¡£6·î¡¢7·î¤Ï¡ÊÆîÌî¡ËÂó¼Â·¯¤È¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¥È¥ß¡ÊÉÚ°Â·òÍÎ¡Ë¤ä¡ÊÅÄÃæ¡ËÊË¡¢¥¿¥±¡Êµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ë¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¾Æ¤Æù¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Î¥¤ì¤Æ»×¤¦ÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤Ïµó¤²½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢µ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤À¡£°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÀè¡¹¤Ç³Ú¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï¿Í¸ý90Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¤¬100ËüÂæ¤â¤¢¤ëà¼«Å¾¼Ö¤ÎÄ®á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÁáÂ®¥Ð¥¤¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤´¤Ã¤Ä¤¤ÅÅÆ°¼°¼«Å¾¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥óÁö¤é¤»¤ë¤Î¤ÏÂ©È´¤¤Ë¤Ê¤ë¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¿´¤¬¤±¤Ï¡¢³¤³°À¸³è¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
