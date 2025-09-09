真似するだけでOK！【GU】40・50代の簡単オシャ見え♡「ワンツーコーデ」

何を着るか迷う日はおしゃれなスタッフコーデをお手本にするのが最適解！ 今回は、【GU（ジーユー）】の人気スタッフNatsukiさんが提案するきれいめカジュアルコーデの中から、真似しやすい「ワンツーコーデ」にフォーカスしました。シンプルなのに洗練された雰囲気を作るポイントも合わせてレポート。

シャツで爽やか ＆ 品よくまとまる

【GU】「イージーケアブロードシャツ」\2,490（税込）、「ドレープキュロッツ」\2,990（税込）

ブルーのレギュラーカラーシャツに、ブランド一押しのキュロッツを合わせた大人カジュアルコーデ。シャツのボタンを開けて襟を抜いたり袖をラフにたくし上げたりして、真面目に傾きがちな雰囲気をちょっぴり崩すのがこなれ感を演出するポイント。シャツの着方をキリっと整えればオフィスシーンもOK。

シンプルを格上げする美シルエット

【GU】「コットンスムースクルーネックT」\990（税込）、「ナローロングスカート」\2,990（税込）

白Tシャツとネイビーのナロースカートを合わせたきれいめカジュアルコーデ。スカートが縦ラインを強調して、自然にスタイルアップ効果が狙えるシルエットが魅力的です。Tシャツはコンパクトなアイテムをチョイスすることで、きれいめスカートとも馴染みやすくなります。引き算を意識したワンツーなら、大人女性の上品な雰囲気もキープできそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。