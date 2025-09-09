バレーボール世界選手権

タイ・バンコクで7日まで開催されたバレーボール女子の世界選手権で、日本は4位だった。15年ぶりのメダルには惜しくも届かなかったが、驚異的な粘りと多彩なプレーで喝采を浴びた。3位決定戦のブラジル戦では、アジアバレー界の大物が日本を称えていた。

ブラジル戦の会場で、試合前にレポートしたのは元韓国代表主将のキム・ヨンギョンさんだった。192センチの長身。2012年に欧州チャンピオンズリーグでアジア人初のMVPと得点王を獲得した。24-25年シーズンで現役を引退したが、人気は韓国国内にとどまらず、アジアを代表するスーパースターだった。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の中継に登場。日本の印象について「彼女たちは全部のボールを拾うんです。全部ディグしちゃうんです。日本を相手にすると、アタックするのが本当に難しかった。ブラジルはブロックアウトを多用しないといけないでしょう」と自身の経験も交えて語った。

特に注目していたのは主将の石川真佑。「イシカワは本当に調子がよく、かなり向上してきました。その前のベトナムもこのトーナメントも、本当に素晴らしいです」と称えていた。

日本はブラジル相手に0-2といきなり窮地に追い込まれながら、2セットを奪い返す驚異の粘り。第5セットも一時はマッチポイントを握るなど大熱戦を演じたが、最後は及ばず4位だった。



