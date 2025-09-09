ふるさと納税寄附額が前年比169.2％増！東大阪市

ビーズ、ライソン、WINDEARなどの事業者が返礼品提供を開始し、“モノづくりのまち”ならではの返礼品戦略が功を奏し、全国の寄附者から高い支持を得ています。

東大阪市

また“ラグビーのまち”ならではの返礼品として「ラグビーの聖地・花園」を舞台に開催される、第105回全国高校ラグビー大会 観戦チケットの提供を開始しました。

■返礼品の紹介

▼DOD「スゴイッス」(ビーズ株式会社)

クレイジーなアウトドアブランド「DOD」は、他のブランドが作っているものを真似しても面白くないという考えのもと、自分たちがビビっときたユニークなモノづくりにこだわっています。

【DOD】スゴイッス

【DOD】カマボコテント3M

【DOD】ワンポールテントテーブル

▼「ゴロジェクター」(ライソン株式会社)

ライソン株式会社は、今までになかった「商品ジャンル」を生み出すという考えのもと、誰もが見たことも、感じたこともない、全く新しい“世界初”の商品を開発し続けています。

壁や天井に投影してゴロゴロしながら映像を楽しめる手のひらサイズの小型プロジェクターをはじめ、ユニークな生活家電を返礼品として提供いただいています。

その他、ギフトでも喜ばれる便利なキッチングッズなどを提供いただいています。

ゴロジェクター

電動ワインオープナー

ワインディングマシーンスフィア

▼「キッズトラベルキャリーケース」(株式会社WINDEAR)

webサービスを通して、「お客様と共に成長し続ける」株式会社WINDEARは、お子様との旅行時にベビーカーの代わりや待ち時間のおもちゃとして大活躍な乗れるキャリーケースを返礼品として提供いただいています。

キッズトラベルキャリーケース

■寄附方法の紹介

東大阪へのご寄附は、下記よりお受付しています。

