☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝戸郷、広島＝床田

巨人の丸が７日の中日戦（バンテリンＤ）で広島で２０１０年にデビューしてから通算三振数を１４９９とした。史上１７人目の１５００三振まであと１となっている。到達すれば今年７月１３日の坂本勇人（巨人）以来。丸の年度別三振は

年 所属 三 振

２０１０ 広島 ７

１１ 広島 １０５

１２ 広島 ５９

１３ 広島 １０３

１４ 広島 ９５

１５ 広島 １４３

１６ 広島 １０７

１７ 広島 １１３

１８ 広島 １３０

１９ 巨人 １２５

２０ 巨人 １０１

２１ 巨人 １２０

２２ 巨人 ８８

２３ 巨人 ６２

２４ 巨人 ９３

２５ 巨人 ４８

３６歳４か月での到達は年少３位。１９４８試合で達成となると９番目に多い試合数となる。１５００三振は長くプロ野球界でプレーできている証拠でもある。１７人目の到達となるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝奥川、中日＝松木平

☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・甲子園）阪神＝村上、ＤｅＮＡ＝ケイ

☆日本ハム―ソフトバンク（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝伊藤、ソフトバンク＝モイネロ

☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝岸、西武＝今井

☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝石川柊、オリックス＝宮城

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順