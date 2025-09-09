◆米大リーグ ブレーブス―カブス（８日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

カブスの今永昇太投手が８日（日本時間９日）、敵地・ブレーブス戦に中５日で先発し、６回５安打３失点、４奪三振の内容で降板し、メジャーデビューの昨季から２年連続の２ケタ勝利となる１０勝目はお預けとなった。初回３失点と苦しい立ち上がりも以降は驚異の修正力で立て直し。無失点投球を続け、７試合連続となるクオリティースタート（ＱＳ）を記録した。

立ち上がりに苦しんだ。初回は、２死から３番アルビーズに中堅へ先制ソロを浴びると、さらに金河成（キム・ハソン）に中前打、ボールドウィンに右中間フェンス直撃の適時二塁打、アクーニャの左前適時打でさらに２点を失った。０―３の２死一塁で迎えたハリスには右翼ポール際スタンドに飛び込む大飛球を許し、一時は２ランと判定されたが、審判団が協議の末にファウルに判定が覆って“命拾い”し、二ゴロで切り抜けた。初回で計３失点を喫したが、２回を３者凡退で仕切り直すと、以降は１安打無失点投球。持ち前の修正力を発揮した。

今季は試合前時点で、２１試合に登板し、９勝６敗、防御率３・１５をマーク。前回２日（同３日）、本拠のブレーブス戦に先発し、６回７８球を投げて５安打３失点で９勝目で、防御率は３・１５に良化していた。８月５日（同６日）の本拠地・レッズ戦から６試合連続で６イニング以上３自責点以下のＱＳと抜群の安定感を見せていた。一方、味方からの援護は直近６戦でいずれも３得点以下。この日は１得点だった。