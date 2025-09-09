◇ナ・リーグ カブス―ブレーブス（2025年9月8日 アトランタ）

カブスの今永昇太投手（32）が8日（日本時間9日）、敵地でのブレーブス戦に先発し、6回5安打3失点で降板。日本投手として6人目となるメジャー移籍初年度からの、2年連続2桁勝利の権利を手にすることはできなかった。

快調な立ち上がりかに見えた。先頭のプロファーをスプリットで三ゴロ。続くオルソンもスプリットで空振り三振に仕留めた。簡単に2死を取った後に落とし穴が潜んでいた。

3番・アルビーズに91.3マイル（約146.9キロ）直球を中越えに運ばれる本塁打で先制点を失うと、金河成（キム・ハソン）、ボールドウィン、アクーニャの3連打でさらに2失点。2死走者なしの場面からの、まさかの3失点。口を真一文字に結び、厳しい表情を浮かべるのみだった。

初回の失点から立ち直り、持ち味の安定感を取り戻した。2回以降、許した安打はわずかに1本。二塁を踏ませぬ好投で7試合連続12度目のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録した。2回以降は完璧な投球だっただけに、悔やまれる初回2死走者なしからの3失点だった。

8月は5試合に登板し、月間防御率2.65をマーク。5試合全てでQSを記録し、うち2試合は7回以上、自責点2以下のハイクオリティースタート（HQS）だった。しかし成績は0勝2敗。勝ち運に恵まれない日々が続いていた。それでも今永は淡々と自らに課せられた仕事を遂行した。前回登板の2日（同3日）ブレーブス戦では6回5安打3失点で6試合連続のQSをマーク。リリーフ陣がリードを守り切って、7月30日（同31日）ブルワーズ戦以来の9勝目を挙げた。

メジャー移籍初年度から2年連続の2桁勝利となると野茂英雄（ドジャース）、松坂大輔（レッドソックス）、ダルビッシュ有（レンジャーズ）、田中将大（ヤンキース）、前田健太（ドジャース）に次いで6人目だった。