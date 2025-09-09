ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¡Ö¼ã¤¤»þ¤ËËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡¡£³Ç¯£ÂÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¤Ç¶¦±é
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤¬£¹Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ®Êó¤È¤·¤ÆµÈ¹Ô¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö£³Ç¯£ÂÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤ËËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ç®±é¤¹¤ë¤È¡Ø¾å¼ê¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡£Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤³¤á¤ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¸¶¾Ï²ð¤â¡Ö±Ç²è¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤´°§»¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤éÀ¨¤¯ÃúÇ«¤Ë¡Ä¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÊý¤Ê¤Î¤ËÀ¨¤¯ÃúÇ«¤ÊÊý¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÉðÅÄ¤â¡ÖÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¤Í¡£Âç¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£